Cria da base do Fortaleza entra na mira de time da Champions League; Leão tem percentual

O meia-atacante Amorim, revelado pelo Fortaleza e atualmente no Alverca, de Portugal, está na mira do Sporting, também de Portugal, para a próxima janela de transferências. A informação é do jornalista Bruno Andrade, do jornal português Mais Futebol.

De acordo com a publicação, o interesse do Sporting seria de contratar três peças para o setor de meio-campo, sendo dois nomes de maior impacto e uma alternativa mais jovem, que já atue em Portugal. Amorim seria um dos alvos para esta terceira peça.

Alex Amorim foi vendido pelo Fortaleza ao Alverca em julho deste ano. Na negociação, o Tricolor do Pici vendeu 50% dos direitos econômicos do meia-atacante por R$ 2 milhões. O Diário do Nordeste apurou que o Leão segue com os outros 50% do passe do atleta.

Neste caso, o Fortaleza ficaria com 50% do valor de uma eventual venda de Amorim ao Sporting. De acordo com a imprensa portuguesa, o Sporting quer contratar a terceira peça de meio-campo o quanto antes, provavelmente na janela de janeiro.

Legenda: Amorim, jogador do Alverca Foto: FILIPE AMORIM / AFP

QUEM É ALEX AMORIM

Alex Amorim tem apenas 20 anos e é natural de Fortaleza (CE). Ele foi formado pelas categorias de base do Fortaleza, onde se destacou, ganhando oportunidades no time profissional já na temporada 2023, com apenas 18 anos.

Com pouco espaço entre os profissionais do Leão, Amorim foi emprestado pelo Fortaleza ao Athletic em 2025, para a disputa da Série B do Brasileirão, além do Campeonato Mineiro. Pela equipe, ele somou 27 jogos, três gols e duas assistências.

Veja também Jogada Fortaleza oficializa venda do meia Alex Amorim ao Alverca, de Portugal, por R$ 2 milhões Jogada Fortaleza confirma empréstimo do meia Amorim para o Athletic, da Série B Jogada Fortaleza renova contrato com meia Amorim até o fim de 2027

Posteriormente, foi negociado pelo Fortaleza com o Alverca, time que disputa a primeira divisão do Campeonato Português. Na temporada 2025/2026, Amorim soma 13 jogos pelo clube, entre Campeonato Português, Taça de Portugal e Taça da Liga, com um gol marcado.

Dentre estes 13 jogos, dois foram contra o Sporting: um pela Taça da Liga, vencido pelo Sporting por 5 a 1, em que Amorim entrou no segundo tempo e esteve em campo por 31 minutos, e outro pelo Campeonato Português, vencido pelo Sporting por 2 a 0, em que Amorim foi titular durante os 90 minutos.

O Sporting, time interessado na contratação de Amorim, está atualmente na segunda colocação na classificação do Campeonato Português. Já na Champions League, o time português está na 13ª colocação na tabela.