Fortaleza tem 38 jogadores com contrato para a temporada de 2026; veja lista
Do atual elenco, apenas seis ainda não possuem vínculo para o novo ano
Uma das marcas da gestão do futebol do Fortaleza pode ser um problema para a temporada de 2026. Com 95% de chance de rebaixamento à Série B, o clube deve sofrer um grande impacto financeiro em caso de confirmação do descenso, o que atrapalha na manutenção do elenco. Do grupo atual de 38 jogadores sob o comando do argentino Martín Palermo, 32 possuem vínculo para o novo ano, ou seja, mais de 80% do plantel.
Deste modo, com uma eventual queda de divisão, a expectativa é de que uma parte seja negociada ou tenha contrato rescindido. No momento, os únicos que encerram contrato no fim de 2025 são: os zagueiro Lucas Gazal (emprestado pelo Atlético-GO) e Gastón Ávila (emprestado pelo Ajax, da Holanda); o volante Pierre (emprestado pela Tombense-MG); e os atacantes Kayke (emprestado pelo Botafogo), Marinho e Pikachu.
Do quinteto, o Diário do Nordeste apurou que o clube cearense já sinalizou o interesse na compra de Pierre por um valor próximo de R$ 4 milhões. Com o perfil de vínculos longos, o atleta com período mais extenso junto ao time é o atacante José Herrera, que tem compromisso contratual até junho de 2030.
Outros nomes que chegam até 2028, por exemplo, são: o zagueiro Kuscevic; o lateral-direito Mancuso; os volantes Pablo Roberto e Rodrigo; e o atacante Breno Lopes. O que chama a atenção no processo é o fato dos últimos contratados, mesmo que tenham atuado pouco em 2025, foram anunciados com longos períodos, o que deixou o grupo de atletas muito inchado e com uma folha mais elevada também, superando os R$ 8 milhões do início do ano.
O Diário do Nordeste lista então todos os contratos do grupo atual. Vale ressaltar que diversos atletas estão emprestados, a exemplo do volante Kauan (no Atlético-GO), e também do meia Calebe (no Alavés, da Espanha), que estão fora da listagem porque não são opções na reta final do Brasileirão.
Confira os contratos do elenco atual do Fortaleza
Goleiros (5)
- João Ricardo: até o fim de 2027
- Helton Leite: até o fim de 2026
- Brenno: até o fim de 2027
- Vinicius Silvestre: até o fim de 2026
- Magrão: até o fim de 2026
Zagueiros (6)
- Brítez: até o fim de 2027
- Lucas Gazal (emprestado pelo Atlético-GO): : até o fim de 2025
- Kuscevic: até o fim de 2028
- Gastón Ávila (emprestado pelo Ajax, da Holanda): até o fim de 2025
- Benevenuto: até o fim de 2026
- Cristovam: até fevereiro de 2027
Laterais-esquerdos (3)
- Bruno Pacheco: até o fim de 2026
- Diogo Barbosa: até o fim de 2026
- Weverson Costa: até o fim de 2026
Laterais-direitos (2)
- Mancuso: até o fim de 2026: até agosto de 2028
- Tinga: até o fim de 2026
Volantes (8)
- Lucas Sasha: até o fim de 2026
- Matheus Pereira: até o fim de 2027
- Zé Welison: até o fim de 2026
- Rodrigo: até o fim de 2028
- Martínez: até junho de 2027
- Rossetto: até o fim de 2027
- Pablo Roberto: até o fim de 2028
- Pierre (emprestado pelo Tombense-MG): até o fim de 2025
Meias (4)
- Pochettino: até o fim de 2027
- Lucas Crispim: até o fim de 2026
- Lucca Prior: até o fim de 2027
- Guzmán: até o fim de 2027
Atacantes (10)
- Lucero: até o fim de 2027
- Deyverson: até o fim de 2026
- Adam Bareiro: até o fim de 2027
- Kayke (emprestado pelo Botafogo): até o fim de 2025
- Marinho: até o fim de 2025
- Pikachu: até o fim de 2025
- José Herrera: até junho de 2030
- Moisés: até o fim de 2027
- Breno Lopes: até o fim de 2028
- Allanzinho: até o fim de 2027