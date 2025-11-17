Fortaleza tem 38 jogadores com contrato para a temporada de 2026; veja lista

Uma das marcas da gestão do futebol do Fortaleza pode ser um problema para a temporada de 2026. Com 95% de chance de rebaixamento à Série B, o clube deve sofrer um grande impacto financeiro em caso de confirmação do descenso, o que atrapalha na manutenção do elenco. Do grupo atual de 38 jogadores sob o comando do argentino Martín Palermo, 32 possuem vínculo para o novo ano, ou seja, mais de 80% do plantel.

Deste modo, com uma eventual queda de divisão, a expectativa é de que uma parte seja negociada ou tenha contrato rescindido. No momento, os únicos que encerram contrato no fim de 2025 são: os zagueiro Lucas Gazal (emprestado pelo Atlético-GO) e Gastón Ávila (emprestado pelo Ajax, da Holanda); o volante Pierre (emprestado pela Tombense-MG); e os atacantes Kayke (emprestado pelo Botafogo), Marinho e Pikachu.

Do quinteto, o Diário do Nordeste apurou que o clube cearense já sinalizou o interesse na compra de Pierre por um valor próximo de R$ 4 milhões. Com o perfil de vínculos longos, o atleta com período mais extenso junto ao time é o atacante José Herrera, que tem compromisso contratual até junho de 2030.

Legenda: Fortaleza decidiu comprar Pierre com menos de três meses do atleta no clube Foto: Mateus Lotif/Fortaleza

Outros nomes que chegam até 2028, por exemplo, são: o zagueiro Kuscevic; o lateral-direito Mancuso; os volantes Pablo Roberto e Rodrigo; e o atacante Breno Lopes. O que chama a atenção no processo é o fato dos últimos contratados, mesmo que tenham atuado pouco em 2025, foram anunciados com longos períodos, o que deixou o grupo de atletas muito inchado e com uma folha mais elevada também, superando os R$ 8 milhões do início do ano.

O Diário do Nordeste lista então todos os contratos do grupo atual. Vale ressaltar que diversos atletas estão emprestados, a exemplo do volante Kauan (no Atlético-GO), e também do meia Calebe (no Alavés, da Espanha), que estão fora da listagem porque não são opções na reta final do Brasileirão.

Confira os contratos do elenco atual do Fortaleza

Goleiros (5)

João Ricardo: até o fim de 2027

Helton Leite: até o fim de 2026

Brenno: até o fim de 2027

Vinicius Silvestre: até o fim de 2026

Magrão: até o fim de 2026

Zagueiros (6)

Brítez: até o fim de 2027

Lucas Gazal (emprestado pelo Atlético-GO): : até o fim de 2025

Kuscevic: até o fim de 2028

Gastón Ávila (emprestado pelo Ajax, da Holanda): até o fim de 2025

Benevenuto: até o fim de 2026

Cristovam: até fevereiro de 2027

Laterais-esquerdos (3)

Bruno Pacheco: até o fim de 2026

Diogo Barbosa: até o fim de 2026

Weverson Costa: até o fim de 2026

Laterais-direitos (2)

Mancuso: até o fim de 2026: até agosto de 2028

Tinga: até o fim de 2026

Volantes (8)

Lucas Sasha: até o fim de 2026

Matheus Pereira: até o fim de 2027

Zé Welison: até o fim de 2026

Rodrigo: até o fim de 2028

Martínez: até junho de 2027

Rossetto: até o fim de 2027

Pablo Roberto: até o fim de 2028

Pierre (emprestado pelo Tombense-MG): até o fim de 2025

Meias (4)

Pochettino: até o fim de 2027

Lucas Crispim: até o fim de 2026

Lucca Prior: até o fim de 2027

Guzmán: até o fim de 2027

Atacantes (10)