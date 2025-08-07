Diário do Nordeste
CRB x Cruzeiro pela Copa do Brasil: veja horário, onde assistir e escalações

Partida é válida pelo jogo de volta das Oitavas de Final da Copa do Brasil

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 17:32)
Jogada
Legenda: Cruzeiro e CRB jogam nesta quinta-feira (7) em Maceió
Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

CRB e Cruzeiro se enfrentam pela Copa do Brasil nesta quinta-feira (7), pelo jogo de volta das Oitavas de Final. O jogo será às 21h, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

A partida de ida, no Mineirão, terminou empatada em 0 a 0. Assim, quem vencer garante vaga nas quartas de final. Em caso de novo empate, a vaga será definida nos pênaltis.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão da Amazon Prime.

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRB: 

Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Henri, Fábio Alemão e Léo Campos; Meritão, Gegê e Danielzinho; Thiaguinho, Douglas Baggio e Breno Herculano. Técnico: Eduardo Barroca.

CRUZEIRO:

Cássio; William, Fabrício Bruno, Lucas Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim


Arbitragem

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza-SP
Assistentes: Bruno Boschilia-PR e Neuza Ines Back-SP
VAR: Bráulio da Silva Machado-SC

Jogada

