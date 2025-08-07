CRB x Cruzeiro pela Copa do Brasil: veja horário, onde assistir e escalações

CRB e Cruzeiro se enfrentam pela Copa do Brasil nesta quinta-feira (7), pelo jogo de volta das Oitavas de Final. O jogo será às 21h, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

A partida de ida, no Mineirão, terminou empatada em 0 a 0. Assim, quem vencer garante vaga nas quartas de final. Em caso de novo empate, a vaga será definida nos pênaltis.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão da Amazon Prime.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRB:

Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Henri, Fábio Alemão e Léo Campos; Meritão, Gegê e Danielzinho; Thiaguinho, Douglas Baggio e Breno Herculano. Técnico: Eduardo Barroca.

CRUZEIRO:

Cássio; William, Fabrício Bruno, Lucas Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim



Arbitragem

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza-SP

Assistentes: Bruno Boschilia-PR e Neuza Ines Back-SP

VAR: Bráulio da Silva Machado-SC