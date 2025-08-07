CRB x Cruzeiro pela Copa do Brasil: veja horário, onde assistir e escalações
Partida é válida pelo jogo de volta das Oitavas de Final da Copa do Brasil
CRB e Cruzeiro se enfrentam pela Copa do Brasil nesta quinta-feira (7), pelo jogo de volta das Oitavas de Final. O jogo será às 21h, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).
A partida de ida, no Mineirão, terminou empatada em 0 a 0. Assim, quem vencer garante vaga nas quartas de final. Em caso de novo empate, a vaga será definida nos pênaltis.
ONDE ASSISTIR
A partida terá transmissão da Amazon Prime.
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
CRB:
Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Henri, Fábio Alemão e Léo Campos; Meritão, Gegê e Danielzinho; Thiaguinho, Douglas Baggio e Breno Herculano. Técnico: Eduardo Barroca.
CRUZEIRO:
Cássio; William, Fabrício Bruno, Lucas Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim
Arbitragem
Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza-SP
Assistentes: Bruno Boschilia-PR e Neuza Ines Back-SP
VAR: Bráulio da Silva Machado-SC