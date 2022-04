Crato x América-RN: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

Crato e América-RN se enfrentam neste domingo (24), pela 2ª rodada do grupo 3 da Série D do Brasileirão. A bola às 15h, no estádio Mirandão.

O Crato vem de derrota na estreia da competição, a equipe comandada por Roberto Juazeiro perdeu para o Retrô por por 2 a 0 e acumula uma sequência de 12 derrotas. Já o América-RN estreou com vitória, e bateu o Sousa-PB por 2 a 1 e ocupa a vice-liderança do grupo 3.

Palpites

Onde assistir

Plataforma de streaming do InStat TV.

Prováveis escalações

Crato: Samuel; Dimas, Guilherme Neto, Fernando, Ney Sergipano; Jean, Diego Douglas, Pedro Santos; Marley, Mateus Costa, Hugo Cruz.

América-RN: Bruno; Everton, Jean Pierre, Alexandre, Felipe Cruz; Araújo, Mayco; Wemerson, Elvinho, Felipinho e Mayco Félix.

FICHA TÉCNICA

Crato x América-RN - 2ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro

Horário: 15h

Local: Estádio Mirandão

Transmissão: InStat TV