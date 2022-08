Coritiba demite o técnico Gustavo Morínigo após derrota para o Atlético-MG

O Coritiba anunciou a demissão do técnico Gustavo Morínigo neste domingo (14). O desligamento ocorre após a derrota da equipe para o Atlético-MG, em jogo da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O comunicado foi feito pelo presidente Juarez Moraes e Silva, em coletiva de imprensa no início da tarde. Além do treinador paraguaio, os auxiliares Toro Acuña e Diosnel Burgos, e o preparador físico Gonçalo Ilanos também deixam o Coxa. Head esportivo, Renê Simões também foi demitido.

A derrota por 1 a 0 para o Galo fez o Coritiba cair para a 22ª colocação na tabela e entrar na zona de rebaixamento.

"A gente encerra um ciclo importante e inicia outro. Decidimos após refletir nas últimas semanas. Queria dizer para a torcida que temos muita confiança que de que vamos cumprir o objetivo (de permanência)", disse o presidente do clube.

O Coxa ainda não tem negociação com outro nome para assumir o cargo, mas Guto Ferreira é um dos cotados. O time amarga uma sequência de três derrotas e chegou a receber cobranças de uma torcida organizada.

Morínigo deixa o clube com o acesso na Série B e o título do Paranaense (2022). O paraguaio acumulou 99 partidas, com 43 vitórias, 22 empates e 34 derrotas.