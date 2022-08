Coritiba age rápido e acerta com Guto Ferreira para comandar time na Série A

Após demitir Gustavo Morínigo, o Coritiba acertou com o técnico Guto Ferreira neste domingo (14). O novo treinador, que vai comandar a equipe no Brasileirão, vai se apresentar na terça-feira em Curitiba.

Morínigo, o antecessor, foi demitido após derrota para o Atlético-MG. Guto, que estava no Bahia, já vinha sendo cotado para assumir o posto, que também teve Vanderlei Luxemburgo entre os mencionados.

O novo técnico do Coxa chega com boas referências, como um treinador moderno e traz na bagagem bons trabalhos no Bahia e no Ceará. Com ele, chegam também os auxiliares Alexandre Faganello e André Luis, e o preparador físico Valdir Jr.

Aos 56 anos, Guto tem passagens por Bahia, último trabalho, Ceará, Internacional, Chapecoense, Ponte Preta, Figueirense e Sport. No currículo, tem os estaduais com o Inter (2002), Chapecoense (2016), Bahia (2018). Além desses, a Copa do Nordeste (2020) com o Alvinegro cearense.