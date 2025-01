Coritiba acerta compra de Bruno Melo junto ao Fortaleza

O Coritiba acertou em definitivo com Bruno Melo. O contrato com o defensor é de dois anos. O negócio com atleta se concretizou após o clube fechar a compra dos direitos econômicos do jogador junto ao Fortaleza. O valor da operação não foi divulgado, e a negociação também não envolve o zagueiro Kuscevic, emprestado ao Leão do Pici.

Bruno Melo fez 44 partidas pelo Coritiba, onde atuou como titular. Ele marcou quatro gols e deu quatro assistências. Aos 32 anos, o atleta teve bom desempenho no time paranaense e também despertou interesse do Remo e de times da Turquia. O atleta já se reapresentou para treinamentos no Coritiba, sob comando do técnico Mozart.

O lateral-esquerdo, que também atua como zagueiro, foi formado nas categorias de base do Tricolor do Pici e estava emprestado ao Coxa. Bruno Melo não atua pelo Fortaleza desde 2021. Ele tinha contrato com o clube cearense até 31 de dezembro de 2025. Natural de Paracuru (CE), Bruno Melo chegou ao Leão Pici em 2015 e atuou com a camisa do clube por sete temporadas. Depois passou por Corinthians, Goiás antes de chegar ao Coritiba.