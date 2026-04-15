Corinthians x Santa Fe na Libertadores: veja horário, onde assistir e palpite

Corinthians e Santa Fe se enfrentam na Copa Libertadores da América, nesta quarta-feira (15), em partida válida pela 2ª rodada do Grupo E. O jogo será às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

O confronto entre Corinthians x Santa Fe​ terá transmissão da Globo, GE TV (Globoplay) e Paramount+

PALPITES

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PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Corinthians

Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon, André e Rodrigo Garro; Kayke e Yuri Alberto.Técnico: Fernando Diniz

Santa Fe​

Andrés Mosquera; Palacios, Emmanuel Olivera, Moreno e Mafla; Zapata, Daniel Torres e Jhojan Torres; Luis Palacios, Omar Fernández e Hugo Rodallega.Técnico: Pablo Repetto

FICHA TÉCNICA

Corinthians x Santa Fe​

Data e hora: 15 de abril, às 21h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo