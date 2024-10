Corinthians x Racing: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Corinthians e Racing se enfrentam na noite desta quinta-feira (24) pelo jogo de ida das semifinais da Sul-Americana. A partida será às 21h30 (de Brasília) Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

O Timão eliminou o Fortaleza com duas vitórias na fase anterior, mas chega abalado por eliminação na Copa do Brasil no último domingo para o Flamengo. Ainda que esteja no G4 da Série A em 17º com 32 pontos, o time paulista deve ir com força máxima para o jogo.

Já a 'Academia' faz campanha mediana no Campeonato Argentino: é o 5º colocado com 28 após 18 rodadas, 9 pontos atrás do líder Vélez. Por isso, também prioriza a Sul-Americana.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão da SBT, ESPN e Disney+

PALPITE

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Corinthians:

Hugo Souza, Bidu, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheuzinho, André Carrilho, Igor Coronado, Talles Magno, Rodrigo Garro, Memphis Depay, Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.

Racing:

Roberto León, Gabriel Rojas, Juan Manoel Elordi, Marco di Cesare, Mura, Almendra, Nardoni, Santiago Solari, Roger Martinez, Juan Fernando Quintero, Adrián Martinez. Técnico: Gustavo Costas.



FICHA TÉCNICA | Corinthians x Racing Club

Data e hora: 23 de outubro (quarta-feira), às 19h

Local: Neo Química Arena

Data e Horário: 24/10/2024 às 21:30h (Horário de Brasília)

Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

Assistentes: Nicolás Tarán (URU) e Andrés Nievas (URU)