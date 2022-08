Corinthians deve ter time alternativo contra Fortaleza pela Série A; veja provável escalação

O Corinthians visita o Fortaleza neste domingo (21) com mudanças na equipe titular. O técnico Vítor Pereira visa descansar os atletas que participaram da classificação do Timão para às semifinais da Copa do Brasil. Sendo assim, todos os setores sofrerão alterações.

Na defesa, Bruno Méndez, Raul Gustavo e Lucas Piton assumem as vagas de Gil, Balbuena e Fábio Santos. O lateral-direito Fagner é dúvida para a partida, com Léo Mana, do sub-20, podendo ser o substituto.

Do meio para frente, mais mudanças: Roni, Cantillo e Giuliano comporão a trinca do Corinthians. Róger Guedes e Yuri Alberto são dúvidas para a partida, com Giovane e Júnior Moraes podendo completar o setor ofensivo ao lado de Gustavo Mosquito.

Visando reassumir a vice-liderança da Série A, o técnico Vítor Pereira deve escalar o Corinthians com: Cássio; Fagner (Léo Mana), Bruno Méndez, Raul Gustavo e Lucas Piton; Roni, Cantillo e Giuliano; Gustavo Mosquito, Róger Guedes (Giovane) e Yuri Alberto (Júnior Moraes).

