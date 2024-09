Corinthians contrata jogador holandês por R$ 70 milhões; atleta deve enfrentar Fortaleza na Sula

O Corinthians acertou a contratação de Memphis Depay. O atacante de 30 anos vai assinar contrato com o Timão até o fim de 2026. Faltam apenas detalhes burocráticos para que o negócio com o holandês seja concretizado. A negociação gira em torno de R$ 70 milhões. A informação é do ge. Atleta pode estrear já contra o Fortaleza, no primeiro jogo das quartas de final Sul-Americana.

O jogador deve chegar em São Paulo no fim de semana, quando vai assinar o contrato e realizar exames. O time paulista deve investir mais de 70 milhões de reias entre salários, luvas e outras bonificações.

Depay será o 19º reforço do Corinthians nesta temporada. A chegada do atleta encerra as contratações para 2024 no setor ofensivo. Versátil, o jogador pode atuar em várias posições no ataque.

O atacante foi revelado pelo PSV (Holanda) e passou por Manchester United, Lyon, Barcelona e Atlético de Madrid. Ele marcou 9 gols e deu duas assistências na última temporada, quando entrou em campo em 39 oportunidades.

Memphis também vestiu a camisa da Seleção da Holanda na Copa do Mundo de 2014 e 2022. A última partida dele ocorreu na derrota dos holandeses para a Inglaterra, na semifinal da Eurocopa.