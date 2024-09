Uruguai x Paraguai: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Uruguai e Paraguai se enfrentam nesta sexta-feira (6) pela sétima rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. A bola rola no gramado do Estádio Centenário, em Montevidéu, capital do Uruguai, às 20h30 (de Brasília). Este será o jogo de despedida do atacante Luiz Suárez com a camisa celeste.

ONDE ASSISTIR

A partida não terá transmissão para o território brasileiro.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Uruguai

Titulares: Rochet; Nández, Cáceres, Bueno e Saracchi; Valverde, Ugarte, Pellistri, Torres e Maxi Araújo; Luis Suárez.

Paraguai

Titulares: Morinigo (Gatito Fernández); Velázquez, Balbuena, Gustavo Gómez e Alderete (Espinoza); Villasanti, Bobadilla e Sosa; Almirón, Enciso e Sanabria.

Uruguai x Paraguai | FICHA TÉCNICA

Competição: Eliminatórias da Copa do Mundo

Local: Estádio Centenário, em Montevidéu, capital do Uruguai

Data: 06/09/2024 (sexta-feira)

Horário: 20h30 (de Brasília)