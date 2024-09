CAACE abre inscrições para torneio de beach tennis

A Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará (CAACE) abre inscrições para a segunda edição do Open de Beach Tennis, torneio voltado a advogados e advogadas do Estado. A competição, dividida em seis categorias, acontece no próximo dia 14, a partir das 7h30 no Centro de Treinamento Guararapes (CTG), localizado no bairro Guararapes.

As categorias da disputa estão divididas em masculino iniciante, masculino avançado, feminino iniciante, feminino avançado, misto iniciante e misto avançado. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através do site da CAACE ( www.caace.org.br ).

O presidente da entidade, Waldir Xavier, ressaltou a importância de eventos esportivos como este para o fortalecimento de laços da categoria.

"Estamos chegando à segunda edição deste torneio, que não apenas incentiva a prática do esporte como também promove o congraçamento de nossa advocacia. É um importante momento de confraternização e, desde já, convido a todos os advogados e advogadas para que compareçam e venham se divertir conosco", disse.

Os vencedores de cada categoria serão premiados com troféus e todos os inscritos receberão medalhas de participação.

SERVIÇO:

II CAACE OPEN DE BEACH TENNIS

Data: 14/09

Local: Centro de Treinamento Guararapes (CTG) - Rua Dr. Márlio Fernandes, 260 - Guararapes

Horário: a partir das 7h30

Categorias:

Masculino Iniciante

Feminino Iniciante

Masculino Avançado

Feminino Avançado

Misto Iniciante

Misto Avançado

*A organização sugere aos participantes a doação de uma lata de leite em pó. O arrecadado será remetido a Instituição filantrópicas.