Fortaleza sedia evento de tênis de mesa com mais de 600 atletas inscritos

Fortaleza sediará de 6 a 8 deste mês, no Centro de Formação Olímpica (CFO), a 20ª edição do TMB Challenge Plus Fortaleza – Olímpico e Paralímpico. Com cerca de 650 atletas inscritos, o evento integra o circuito nacional da CBTM, tem organização da Federação dos Mesatenistas do Ceará (FTC).

O evento terá disputas, nos dois naipes (Olímpico e Paralímpico), nas categorias Sub-7, Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-19, Sub-21, Adulto, Absoluto A, B, C e D feminino, Absoluto A, B, C, D, E e F masculino, Sênior/Lady-30, Sênior/Lady35, Veterano-40 mas/fem, Veterano-45 mas/fem, Veterano-50, Veterano-55, Veterano-60, Veterano-65, Veterano-70 e Veterano-75.

O evento é o maior da modalidade no Norte e Nordeste e um dos maiores do País. Estarão representados na competição 15 estados da Federação (55 clubes olímpicos e 14 do paradesporto), através de atletas das diversas categorias olímpicas (do sub 9 ao veterano) e de todas as Classes Paralímpicas.

Veja a programação:

Sexta-feira (6) – Individual olímpico: Sub-7, Sub-11, Sub-15 e Sub-21; Rating

Sábado (7) – Individual olímpico: Sub-9, Sub-13, Sub-19, Adulto, Sênior/ Lady e Veteranos

Domingo (8) – Individual olímpico Absolutos, Individual paralímpico: Classes 1 a 11.

Serviço

20ª edição do TMB Challenge Plus Fortaleza

Dias: 06 a 08 de setembro

Local: Centro de Formação Olímpica (Av. Alberto Craveiro – Castelão, Fortaleza)