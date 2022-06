Coreia do Sul x Brasil ao vivo: acompanhe a partida em tempo real

Em mais um amistoso antes da Copa do Mundo do Catar, o Brasil duela com a seleção da Coreia do Sul nesta quinta-feira, em Seul. A partida começa às 8h (de Brasília), no estádio Copa do Mundo, na capital sul-coreana.

Com a classificação antecipada desde a 13ª rodada, a Seleção Brasileira busca adversários de fora do continente para medir forças. Na próxima segunda-feira, a equipe de Tite enfrenta o Japão, em Tóquio. Após a partida, os jogadores serão liberados.

ONDE ASSISTIR

A partida contra a Coreia terá transmissão da TV Globo, com narração de Luis Roberto e comentários de Junior, Roger Flores e Sandro Meira Ricci. O sportv também exibe a partida, com narração de Gustavo Villani e comentários de Lédio Carmona, Pedrinho e Sálvio Spinola.

ESCALAÇÃO

O Brasil entra em campo com Weverton; Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro; Casemiro, Fred e Lucas Paquetá; Richarlison, Raphinha e Neymar.

FICHA TÉCNICA | BRASIL X COREIA DO SUL

Data e hora: 2 de junho de 2022, às 8h (de Brasília)

Local: World Cup Stadium, em Seul (Coreia do Sul)

Onde assistir: Globo, SporTV e Globo Play

