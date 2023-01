Copinha 2023 reúne jogadores com apelidos inusitados; veja

A Copa São Paulo de Futebol Júnior é responsável por abrir o calendário futebolístico brasileiro, mas também por reunir apelidos peculiares de jovens atletas que sonham em se tornar jogadores profissionais. O torneio de base tem início nesta segunda-feira (2).

Dentre os atletas que disputarão o torneio, estão Tekila, do Flamengo-SP, Carrerinha, do Desportivo Brasil-SP, Piriquito, do Fast-AM, Pendências, da Ponte Preta-SP, Negrito, do Pague Menos-CE, dentre outros. Os apelidos mais inusitados foram publicados pelo perfil oficial da competição.

Presença marcante em disputas de Copinha, os "Riquelmes" estarão presentes na edição 2023. Ao todo, 12 atletas disputarão a competição carregando o nome do ex-meia do Boca Juniors e da Seleção Argentina. Um deles, inclusive, atua pelo Fortaleza, que também terá o Riquelmo na delegação.

A Copinha reunirá quatro equipes cearenses na Copinha, recorde na competição de base: Ceará, Floresta, Fortaleza e Pague Menos participam do torneio. Ao todo, 128 times disputam a Copa São Paulo de Futebol Júnior, divididas em 32 grupos com quatro representantes.

O torneio encerra no dia 25 de janeiro, data do aniversário de São Paulo.

Veja outros nomes e apelidos inusitados que disputarão a Copinha 2023

Carlos Júnior (CJ), do Sampaio Corrêa-MA

I AM CJ BROW!🎮

O @sampaiocorrea vem pra Copinha 23 com um velho conhecido do GTA 😂😂#Copinha23 pic.twitter.com/uKemCIxWiN — Copinha (@Copinha) December 27, 2022

José Beckham Pereira de Figueiredo (Beckham), do CSP-PB

Será que o fera do CSP também manda bem na bola parada? 👀#Copinha23 pic.twitter.com/mmJuNguYQW — Copinha (@Copinha) December 31, 2022

Bebeto e Romário, do ABC-RN

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil