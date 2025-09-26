Copa do Mundo Sub-20: veja fórmula de disputa, grupos, calendário e jogos do Brasil

A Copa do Mundo Sub-20 2025 começa neste sábado (27), e o Brasil vai em busca do hexacampeonato da competição. O torneio mundial da categoria é disputado a cada dois anos, desde 1977. Esta será a 24ª edição e acontecerá entre os dias 27 de setembro e 19 de outubro, no Chile.

A Seleção está no Grupo C do Mundial, considerado o "grupo da morte" da competição. A Amarelinha vai estrear contra o México, no próximo domingo (28); na segunda rodada, enfrenta o Marrocos, no dia 1º de outubro; e encerra sua participação na fase de grupos contra a Espanha, no sábado (4).



​​Na última edição, que aconteceu em 2023, na Argentina, o Brasil caiu precocemente da competição. A Seleção, também comandada por Ramon Menezes, foi derrotada por Israel, nas quartas de final, com uma derrota por 3 a 2. O Uruguai se sagrou campeão ao bater a Itália na final, com o gol de Luciano Rodríguez, ex-jogador do Bahia.

O técnico Ramon Menezes convocou a Seleção sem os principais jogadores da geração, como Endrick, Vitor Roque e Estevão, que não foram liberados por seus clubes para atuar no torneio. Com isso, o comandante chamou outros nomes conhecidos do futebol brasileiro, como Deivid Washington, do Chelsea; Wesley e Pedrinho, ex-Corinthians; e o atacante Luighi, do Palmeiras.

CONFIRA A CONVOCAÇÃO

Goleiros

Felipe Longo - Corinthians (BRA)

Lucas Furtado - Vitoria (POR)

Otávio - Cruzeiro (BRA)

Defensores

Gilberto - Palmeiras (BRA)

Igor Serrote - Al Jazira (EAU)

Leandrinho - Vasco (BRA)

Léo Derik - Athletico-PR (BRA)

Bruno Alves - Cruzeiro (BRA)

Iago - Flamengo (BRA)

João Souza - Flamengo (BRA)

Meio-campistas

Coutinho - Palmeiras (BRA)

João Cruz - Athletico-PR (BRA)

Murilo - Cruzeiro (BRA)

Rayan Lucas - Sporting (POR)

Rhuan Gabriel - Cruzeiro (BRA)

Atacantes

Deivid Washington - Chelsea (ING)

Erick Belé - Palmeiras (BRA)

Gustavo Prado - Internacional (BRA)

Luighi - Palmeiras (BRA)

Pedrinho - Zenit

Wesley - Al Nassr (SAU)

FÓRMULA DE DISPUTA

Após o fracasso no Mundial de 2023, o Brasil chegou com desconfianças para o Sul-Americano Sub-20 de 2025. A equipe de Ramon Menezes estreou sofrendo uma sonora goleada para a rival Argentina, por 6 a 0. Porém, mesmo com o vexame na estreia, os brasileiros deram a volta por cima, tiveram uma arrancada histórica na competição e se sagraram campeões do torneio, inclusive vencendo a própria Argentina no hexagonal final. Com isso, o Brasil chega ao Mundial com moral, ostentando o status de campeão Sul-Americano.

Serão 24 equipes no total, divididas em seis grupos com quatro times cada. O Brasil está no Grupo C, com México, Marrocos e Espanha.

Na primeira fase, cada equipe enfrenta os três rivais do grupo em jogos apenas de ida. Os dois melhores de cada grupo avançam diretamente para as oitavas de final, junto aos quatro melhores terceiros colocados.

A partir da oitavas, onde terão 16 equipes, os confrontos serão eliminatórios até a grande final, agendada para o dia 19 de outubro de 2025, em Santiago, no Estádio Nacional Julio Martínez Prádanos, no Chile.

CONFIRA OS GRUPOS DO MUNDIAL

Grupo A: Chile, Nova Zelândia, Japão, Egito

Grupo B: Coreia do Sul, Ucrânia, Paraguai, Panamá

Grupo C: Brasil, México, Marrocos, Espanha

Grupo D: Itália, Austrália, Cuba, Argentina

Grupo E: Estados Unidos, Nova Caledônia, França, África do Sul

Grupo F: Colômbia, Arábia Saudita, Noruega, Nigéria

CALENDÁRIO DO TORNEIO

Fase de grupos: de 27 de setembro a 5 de outubro

Oitavas de final: de 7 a 9 de outubro

Quartas de final: 11 e 12 de outubro

Semifinais: 15 de outubro

Disputa do terceiro lugar: 18 de outubro

Final: 19 de outubro

JOGOS DO BRASIL

1º RODADA

Brasil x México - 20h - Domingo, 28 de setembro

2º RODADA

Brasil x Marrocos - 20h - Quarta-feira, 1 de outubro

3º RODADA

Brasil x Espanha - 17h - Sábado, 4 de outubro