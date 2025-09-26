Copa do Mundo Sub-20: veja fórmula de disputa, grupos, calendário e jogos do Brasil
Esta será a 24ª edição e acontecerá entre os dias 27 de setembro e 19 de outubro, no Chile
A Copa do Mundo Sub-20 2025 começa neste sábado (27), e o Brasil vai em busca do hexacampeonato da competição. O torneio mundial da categoria é disputado a cada dois anos, desde 1977. Esta será a 24ª edição e acontecerá entre os dias 27 de setembro e 19 de outubro, no Chile.
A Seleção está no Grupo C do Mundial, considerado o "grupo da morte" da competição. A Amarelinha vai estrear contra o México, no próximo domingo (28); na segunda rodada, enfrenta o Marrocos, no dia 1º de outubro; e encerra sua participação na fase de grupos contra a Espanha, no sábado (4).
Na última edição, que aconteceu em 2023, na Argentina, o Brasil caiu precocemente da competição. A Seleção, também comandada por Ramon Menezes, foi derrotada por Israel, nas quartas de final, com uma derrota por 3 a 2. O Uruguai se sagrou campeão ao bater a Itália na final, com o gol de Luciano Rodríguez, ex-jogador do Bahia.
O técnico Ramon Menezes convocou a Seleção sem os principais jogadores da geração, como Endrick, Vitor Roque e Estevão, que não foram liberados por seus clubes para atuar no torneio. Com isso, o comandante chamou outros nomes conhecidos do futebol brasileiro, como Deivid Washington, do Chelsea; Wesley e Pedrinho, ex-Corinthians; e o atacante Luighi, do Palmeiras.
CONFIRA A CONVOCAÇÃO
Goleiros
Felipe Longo - Corinthians (BRA)
Lucas Furtado - Vitoria (POR)
Otávio - Cruzeiro (BRA)
Defensores
Gilberto - Palmeiras (BRA)
Igor Serrote - Al Jazira (EAU)
Leandrinho - Vasco (BRA)
Léo Derik - Athletico-PR (BRA)
Bruno Alves - Cruzeiro (BRA)
Iago - Flamengo (BRA)
João Souza - Flamengo (BRA)
Meio-campistas
Coutinho - Palmeiras (BRA)
João Cruz - Athletico-PR (BRA)
Murilo - Cruzeiro (BRA)
Rayan Lucas - Sporting (POR)
Rhuan Gabriel - Cruzeiro (BRA)
Atacantes
Deivid Washington - Chelsea (ING)
Erick Belé - Palmeiras (BRA)
Gustavo Prado - Internacional (BRA)
Luighi - Palmeiras (BRA)
Pedrinho - Zenit
Wesley - Al Nassr (SAU)
COMO CHEGA O BRASIL?
Após o fracasso no Mundial de 2023, o Brasil chegou com desconfianças para o Sul-Americano Sub-20 de 2025. A equipe de Ramon Menezes estreou sofrendo uma sonora goleada para a rival Argentina, por 6 a 0. Porém, mesmo com o vexame na estreia, os brasileiros deram a volta por cima, tiveram uma arrancada histórica na competição e se sagraram campeões do torneio, inclusive vencendo a própria Argentina no hexagonal final. Com isso, o Brasil chega ao Mundial com moral, ostentando o status de campeão Sul-Americano.
FÓRMULA DE DISPUTA
Serão 24 equipes no total, divididas em seis grupos com quatro times cada. O Brasil está no Grupo C, com México, Marrocos e Espanha.
Na primeira fase, cada equipe enfrenta os três rivais do grupo em jogos apenas de ida. Os dois melhores de cada grupo avançam diretamente para as oitavas de final, junto aos quatro melhores terceiros colocados.
A partir da oitavas, onde terão 16 equipes, os confrontos serão eliminatórios até a grande final, agendada para o dia 19 de outubro de 2025, em Santiago, no Estádio Nacional Julio Martínez Prádanos, no Chile.
CONFIRA OS GRUPOS DO MUNDIAL
Grupo A: Chile, Nova Zelândia, Japão, Egito
Grupo B: Coreia do Sul, Ucrânia, Paraguai, Panamá
Grupo C: Brasil, México, Marrocos, Espanha
Grupo D: Itália, Austrália, Cuba, Argentina
Grupo E: Estados Unidos, Nova Caledônia, França, África do Sul
Grupo F: Colômbia, Arábia Saudita, Noruega, Nigéria
CALENDÁRIO DO TORNEIO
Fase de grupos: de 27 de setembro a 5 de outubro
Oitavas de final: de 7 a 9 de outubro
Quartas de final: 11 e 12 de outubro
Semifinais: 15 de outubro
Disputa do terceiro lugar: 18 de outubro
Final: 19 de outubro
JOGOS DO BRASIL
1º RODADA
Brasil x México - 20h - Domingo, 28 de setembro
2º RODADA
Brasil x Marrocos - 20h - Quarta-feira, 1 de outubro
3º RODADA
Brasil x Espanha - 17h - Sábado, 4 de outubro