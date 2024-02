Copa do Brasil: Fortaleza enfrenta Fluminense-PI dia 29; veja jogos dos demais cearenses

As equipes do Fortaleza, Ferroviário e Iguatu já sabem suas datas de jogos da Copa do Brasil de 2024. A tabela detalhada da primeira fase da competição foi divulgada nesta sexta-feira (9), pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A competição começa no dia 20 de fevereiro com três partidas. O Iguatu é o único time do estado que vai estrear jogando em seus domínios.

As agremiações de melhor posição no ranking da CBF só precisam do empate para avançar e jogam fora de casa, obrigando os mandantes da partida a buscarem a vitória. Todos os duelos desse recorte contam com jogo único.

O Ceará entra na competição somente na terceira fase, por ter vencido a Copa do Nordeste do ano de 2023.

Veja datas, locais e confrontos das equipes cearenses:

27/2 - Iguatu x Juventude-RS - Morenão/20h

28/2 - Maranhão x Ferroviário - Nhozinho Santos / 19h30

29/2 - Fluminense-PI x Fortaleza - Lindolfo Monteiro / 20h