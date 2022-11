Convocação da Seleção Brasileira: veja dia, horário, onde assistir e os prováveis cotados para Copa

Faltando menos de 20 dias para a Copa do Mundo do Catar, a Seleção Brasileira já prepara o anúncio dos 26 jogadores convocados pelo treinador Tite para irem ao Mundial. O anúncio oficial acontecerá na próxima segunda-feira (07) na sede da CBF, no Rio de Janeiro, às 13h (horário de Brasília).

Os atletas selecionados por Tite precisam estar, necessariamente, na primeira lista divulgada pelo técnico com 56 nomes. A lista prévia serve para preparar os clubes da cessão de seus jogadores. Os nomes convocados irão se apresentar no dia 14 de Novembro, em Turim, na Itália.

Onde assistir à convocação

Vários canais vão transmitir ao vivo á convocação para o Mundial de 2022. Confira a lista baixo:

TV Globo

SporTv

ESPN

Canal oficial da CBF no YouTube

Tempo Real no Diário do Nordeste

Confiira possíveis cotados

Goleiros

Alisson (Liverpool-ING)

Weverton (Palmeiras-BRA)

Ederson (Manchester City-ING)

Santos (Flamengo-BRA)

Everson (Atlético-MG-BRA)

Neto (Bournemouth-ING)

Laterais-direitos

Danilo (Juventus-ITA)

Daniel Alves (Pumas-MEX)

Emerson Royal (Tottenham-ING)

Fágner (Corinthians-BRA)

Zagueiros

Thiago Silva (Chelsea-ING)

Marquinhos (PSG-FRA)

Eder Militão (Real Madrid-ESP)

Nino (Fluminense-BRA)

Leo Ortiz (Bragantino-BRA)

Ibañez (Roma-ITA)

Bremer (Juventus-ITA)

Gabriel Magalhães (Arsenal-ING)

Felipe (Atlético de Madrid-ESP)

Laterais-esquerdos

Alex Sandro (Juventus-ITA)

Alex Telles (Sevilla-ESP)

Renan Lodi (Nottingham Forest-ING)

Filipe Luis (Flamengo-BRA)

Gilberto (Benfica-POR)

Meias

Lucas Paquetá (West Ham-ING)

Casemiro (Real Madrid-ESP)

Fred (Manchester United-ING)

Fabinho (Liverpool-ING)

Bruno Guimarães (Newcastle-ING)

Everton Ribeiro (Flamengo-BRA)

Danilo (Palmeiras-BRA)

André (Fluminense-BRA)

Luiz Henrique (Betis-ESP)

Philippe Coutinho (Aston Villa-BRA)

Gerson (Olympique de Marselha-FRA)

Douglas Luiz (Aston Villa-ING)

Edenilson (Internacional-BRA)

Fernandinho (Athletico-PR-BRA)

Atacantes

Neymar (PSG-BRA)

Vinícius Jr (Real Madrid-ESP)

Raphinha (Barcelona-ESP)

Gabriel Jesus (Arsenal-ING)

Pedro (Flamengo-BRA)

Richarlison (Tottenham-ING)

Rodrygo (Real Madrid-ESP)

Antony (Manchester United-ING)

Gabriel Barbosa (Flamengo-BRA)

Gabriel Martinelli (Arsenal-ING)

Matheus Cunha (Atlético de Madrid-ESP)

Roberto Firmino (Liverpool-ING)

Hulk (Atlético Mineiro-BRA)

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil