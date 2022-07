Conmebol divulga data e horário das quartas de final da Copa Sul-Americana 2022

As datas dos jogos entre Ceará x São Paulo pelas quartas de final da Copa Sul-Americana de 2022 foram definidas. O anúncio foi realizado nesta sexta-feira (8), com os confrontos eliminatórios marcados para agosto.

A ida será no Morumbi, no dia 3, às 19h15. A volta é no dia 10, na Arena Castelão, às 19h15. A transmissão das partidas com imagens é exclusiva da Conmebol TV.

Ao classificado, a possibilidade de faturar US$ 800 mil (cerca de R$ 4,3 milhões) - veja quanto o Ceará já conquistou.

Jogos de ida da Sul-Americana:

02.08 - Nacional (URU) x Atlético-GO | 19h15

02.08 - Deportivo Táchira (VEN) x Independiente del Valle (EQU) | 21h30

03.08 - São Paulo x Ceará | 19h15

04.08 - Melgar (PER) x Internacional | 19h15 Jogos de volta da Sul-Americana: 09.08 - Atlético-GO x Nacional (URU) | 19h15

09.08 - Independiente del Valle (EQU) x Deportivo Táchira (VEN) | 21h30

10.08 - Ceará x São Paulo | 19h15

11.08 - Internacional x Melgar (PER) | 19h15