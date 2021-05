Conmebol define finais de Libertadores e Sul-Americana sem Castelão; Arena concorre para 2023

A cidade de Montevidéu, no Uruguai, será a sede das finais da Libertadores e da Copa Sul-Americana deste ano. A decisão foi anunciada nesta quinta-feira (13), em reunião do conselho da Conmebol. A Arena Castelão, em Fortaleza, estava na lista de selecionáveis, mas não foi a escolha para as atuais edições dos torneios.

Pela explicação da entidade, a opção ocorre porque o país estará em uma boa condição sanitária no final de 2021, com alta taxa da população vacinada contra a Covid-19. A capital não estava entre as candidatas para receber a Libertadores, em 20 de novembro. A decisão da Sula está marcada para o dia 6 do mesmo mês.

Legenda: O estádio Centenário é um dos principais da história do Uruguai Foto: reprodução

De acordo com a confederação, a realização dos dois jogos em novembro deste ano no Centenário representa um "relançamento" do estádio, que receberá investimentos para uma reforma que tem como objetivo o desejo de Uruguai, Argentina e Paraguai de abrigarem, em conjunto, a Copa do Mundo de 2030.

Em 2022, o estádio Mané Garrincha, em Brasília, vai receber a final da Sul-Americana. Era a pretensão do governo ao colocar a Arena à disposição para abrigar partidas continentais. A decisão da Libertadores no próximo ano será em Guayaquil, no Equador.

Castelão em foco

Em fevereiro de 2021, representantes da Conmebol realizaram inspeção na Arena Castelão, em Fortaleza. O estádio estava entre os cotados para receber as finais da Copa Sul-Americana de 2021, 2022 e 2023. Com a decisão atual da entidade, resta escolher apenas o palco da última decisão proposta.

Na visita foram analisados aspectos como infraestrutura e logística, campos de treinamento, rede hoteleira, aeroportos e pontos de acolhimento de torcedores. Apesar do desejo de receber as partidas, o equipamento sofreu dois incêndio neste ano: em janeiro e abril, ambos com danos pelas chamas.

Candidatos para final da Copa Sul-Americana de 2023:

La Bombonera - Buenos Aires (ARG)

Monumental de Nuñez - Buenos Aires (ARG)

Nuevo Gasometro - Buenos Aires (ARG)

Libertadores de América - Avellaneda (ARG)

El Cilindro - Avellaneda (ARG)

Único - Santiago del Estero (ARG)

Mario Kempes - Córdoba (ARG)

Mané Garrincha - Brasília (BRA)

Arena Castelão - Fortaleza (BRA)

Beira Rio - Porto Alegre (BRA)

Arena Pernambuco - Recife (BRA)

Arena Fonte Nova - Salvador (BRA)

Monumental - Lima (PER)

Nacional - Lima (PER)

Atanasio Girardot – Medellín (COL)