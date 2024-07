Confrontos das quartas de final da Eurocopa estão definidos; veja datas e horários

Estão definidos os confrontos das quartas de final da Eurocopa. Os duelos acontecerão na sexta-feira e no sábado, com quatro confrontos que decidirão os semifinalistas.

Continuam na luta pelo título: Alemanha (país sede), Espanha, França, Inglaterra, Portugal, Holanda, Suíça e Turquia.

05/07 - 13h - Arena Stuttgart

Espanha x Alemanha

05/07 - 16h - Volkspark

Portugal x França

06/07 - 16h - Olímpico de Berlim

Holanda x Turquia

06/07 - 13h - Arena Düsseldorf

Inglaterra x Suíça

Quarter-finalists confirmed ✅



🤔 Who are you backing to go all the way?#EURO2024 pic.twitter.com/SHwKaqpd01