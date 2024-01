Botafogo contrata Luiz Henrique por R$ 106 milhões e faz maior compra do país; veja top-10

O Botafogo acertou a contratação mais cara do futebol brasileiro. O time carioca vai pagar 20 milhões de euros (cerca de R$ 106,6 milhões, na cotação atual) ao Betis, da Espanha, para adquirir em definitivo o atacante Luiz Henrique.

John Textor, dono do clube, foi quem conduziu e fechou a negociação. Inicialmente, o americano negociou a compra do atleta para o Lyon, da França, time que também pertence ao seu grupo Eagle Football. Por contrato, Luiz Henrique será jogador do Botafogo e só seguirá para o time francês em uma data posterior que ainda será definida.

Em valores absolutos, o jogador é a maior compra da história do Brasil. Ele só perde o posto quando os valores são corrigidos pelo IPCA, índice oficial para calcular a inflação no Brasil, e fica atrás de Carlos Tévez, Arrascaeta, Edmundo e Pedro.

VEJA AS 10 MAIORES CONTRATAÇÕES DO FUTEBOL BRASILEIRO:

VALORES ABSOLUTOS:

Luiz Henrique (Botafogo) - R$ 106,6 milhões em 2024 Gerson (Flamengo) - R$ 92 milhões em 2023 Arrascaeta (Flamengo) - R$ 89,4 milhões em 2019 Pedro (Flamengo) - R$ 88,2 milhões em 2020 Gabigol (Flamengo) - R$ 78,6 milhões em 2019 De La Cruz (Flamengo)- R$ 77,7 milhões em 2023 Everton Cebolinha (Flamengo) - R$ 73 milhões em 2022 Tevez (Corinthians) - R$ 60,5 milhões em 2004 Gerson (Flamengo) - R$ 49,7 milhões em 2019 Luiz Araújo (Flamengo) - R$ 48 milhões em 2023

VALORES CORRIGIDOS: