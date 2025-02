Com treinador português e velho conhecido, Ferroviário inicia trabalhos nas categorias de base para 2025

Após disputar pela primeira vez a Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Ferroviário inicia sua preparação para a temporada 2025 nas categorias de base. Buscando manter o crescimento e a formação de novos atletas, o Tubarão da Barra anunciou novos treinadores para as equipes Sub-17 e Sub-20.

No Sub-17, assume o português João Pedro da Cruz Simões. O treinador tem experiência em times de base em Portugal. Foi auxiliar do Sub-19 no União Clube Eirense e no Neval 1897, além de treinador no Sporting Sub-10 e na Academia de Coimbra Sub-13 e Sub-14.

Já no Sub-20, Felipe Macau retorna à Barra para dar continuidade ao trabalho que levou o Ferrão ao título da Supercopa Seromo Sub-20 e à primeira participação do clube na Copinha.