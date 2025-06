Com todos os clubes brasileiros classificados, veja adversários e confrontos das oitavas do Mundial

Com o empate do Fluminense contra o Mamelodi Sundowns, todos as equipes brasileiras participantes da Copa do Mundo de Clubes conseguiram a classificação e avançar da fase de grupos para as oitavas de final do torneio. Com isso, veja quem os times vão enfrentar, quando e onde vão jogar os seus duelos da fase mata-mata.

Vale ressaltar que, ainda sobre a fase de grupos, Palmeiras e Flamengo, foram líderes dos grupos A e D, respectivamente. Já Botafogo e Fluminense se classificaram na segunda posição nos grupos B e F, atrás de PSG e Borussia Dortmund cada um.

VEJA ADVERSÁRIOS E DATAS DOS CONFRONTOS DOS BRASILEIROS:

Palmeiras (1°A) x Botafogo (2°B) - 28/06, às 13h (Horário de Brasília), em confronto que abre as oitavas de final do torneio, que vai acontecer no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

Flamengo x Bayern de Munique - 29/06, às 17h (de Brasília), em duelo que vai acontecer no Hard Rock Stadium, em Miami.

Fluminense x 1º colocado do Grupo E (Inter de Milão, River Plate ou Monterrey) - 30/06, às 16h (de Brasília), em jogo que vai acontecer no Bank of America Stadium, em Charlotte.

* Sob supervisão de João Bandeira Neto