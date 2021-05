Com time reserva para enfrentar Ceará, Arsenal de Sarandí empata na Copa da Liga Argentina

O Arsenal de Sarandí poupou seus titulares em jogo deste domingo (9), pela Copa da Liga Argentina, e empatou em 1 a 1 com o Central Córdoba, em partida válida pela 13ª rodada da competição nacional. O duelo marcou a eliminação das duas equipes, com o Arsenal ainda ameaçado pelo rebaixamento.

A preservação do elenco principal visou o confronto com o Ceará na próxima quarta-feira (12), pela Copa Sul-Americana, às 19h15, no Castelão, em jogo decisivo para a definição do Grupo C. O Vozão lidera a chave com 5 pontos, com o Arsenal em 3º com 4.

O jogo

Os donos da casa abriram o placar logo cedo, ao 11 minutos com Julián Navas, mas cedeu o empate em seguida. Um minuto depois, Milton Gimenez, praticamente embaixo da trave, e colocou a igualdade no placar.

Time reserva

O Arsenal jogou com: Navarro, Abreliano, Gariglio, Bottinelli, Navas, Picco, Antilef, Sepúlveda, Farioli e Rogoski, Miracco.

Desta equipe, nenhum foi titular na última partida diante do Jorge Wiltermann, na vitória por 3 a 0 na última quinta-feira, pela Copa Sul-Americana. Apenas Picco, Farioli e Miracco entraram no 2º tempo da partida no Julio Humberto Grondona.

A escalação diante do Ceará deve ser: Medina, Benavídez, Suso, Carabajal, Emiliano Papa, Soraire, Nicolás Castro, Juan Andrada, Albertengo, Alan Ruiz, Candia.