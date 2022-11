Com seis times rebaixados, região Nordeste perde força no futebol nacional

Seis equipes nordestinas foram rebaixadas no Campeonato Brasileiro de 2022. O Ceará caiu da Série A para a Série B, Náutico e CSA caíram da Série B para a Série C, e Campinense, Ferroviário e Atlético-CE caíram da Série C para a Série D. Os seis rebaixamentos de clubes nordestinos nesta temporada fazem com que a região Nordeste perca força no cenário nacional do futebol.

SÉRIE A

A Série A contou com dois participantes nordestinos na temporada 2022: a dupla cearense Ceará e Fortaleza. O desempenho dos rivais foi distinto na competição. Apesar de um início de competição complicado, o Fortaleza se recuperou e irá disputar uma competição internacional na próxima temporada. Já o Ceará fez uma campanha abaixo do esperado e acabou sendo rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

SÉRIE B

A Série B contou com seis participantes nordestinos na temporada 2022: Bahia, Sampaio Corrêa, Sport, CRB, CSA e Náutico. O Bahia terminou a competição na quarta colocação e garantiu o acesso à Série A em 2023. Sampaio Corrêa e Sport lutaram até o fim pelo acesso, terminando em 5º e 7º colocado, respectivamente. O CRB terminou a competição na 11ª posição. CSA e Náutico foram rebaixados para a Série C.

SÉRIE C

A Série B contou com nove participantes nordestinos na temporada 2022: ABC, Vitória, Botafogo-PB, Confiança, Floresta, Altos, Atlético-CE, Ferroviário e Campinense. ABC e Vitória conquistaram o acesso à segunda divisão do futebol brasileiro. Botafogo-PB, Confiança, Floresta e Altos permanecem na Série C para a próxima temporada. Atlético-CE, Ferroviário e Campinense foram rebaixados para a Série D.

SÉRIE D

Na Série D do Campeonato Brasileiro de 2022, apenas uma equipe do futebol nordestino conquistou o acesso à divisão superior. Após muitos anos disputando a quarta divisão do futebol nacional, o América-RN conquistou o acesso à Série C do Brasileirão. A equipe potiguar conquistou inclusive o título da competição nacional, superando o Pouso Alegre na grande decisão da competição.