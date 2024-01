Com Real Madrid em primeiro e brasileiro citado, veja ranking de clubes mais ricos do Mundo

Através de um estudo feito anualmente pela empresa “Deloitte”, o Real Madrid foi considerado o clube com maior faturamento na temporada de 2022/23, com uma receita de 831,4 milhões de euros (cerca de R$ 4,4 bilhões). O levantamento não conta com nenhuma equipe brasileira, mas o Flamengo foi citado pela companhia como possível desafiante à hegemonia europeia.

Após um período longe da primeira colocação, o time de Madrid teve um aumento considerável de 16% na última temporada e voltou a liderar o ranking de receitas mundiais. Anteriormente, times como Manchester City e Barcelona assumiram o posto entre os mais ricos do mundo.

O levantamento leva em conta três pilares: matchday (ingressos para a temporada e bilheteria); direitos de transmissão; e comercial (marketing, patrocínios e outros).

Confira os 30 clubes mais ricos do mundo:

