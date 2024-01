Vinicius Junior se torna o segundo brasileiro com mais gols pelo Real Madrid; veja ranking

Após marcar um dos gols na vitória por 3 a 2 do Real Madrid sobre o Almería, Vinícius Júnior chegou ao seu gol de número 70 pela equipe espanhola e ultrapassou o ex-jogador Roberto Carlos, se tornando o segundo brasileiro com mais gols na história do time merengue, atrás somente de Ronaldo Fenômeno, que acertou o fundo das redes 104 vezes.

Para atingir os 70 tentos, Vini disputou 243 partidas, contabilizando 16.745 minutos jogados e uma média de aproximadamente 239 minutos para marcar um gol.

GOOOOOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID! É DO MALVADEZA!



Vinícius Jr. empata o jogo no Santiago Bernabéu! Real Madrid 2 x 2 Almería!



Assista a Real Madrid x Almería AO VIVO pela #ESPNnoStarPlus!



Saiba mais: https://t.co/w2R9yLO9Kz#LALIGAnaESPN pic.twitter.com/MnpoOrTuN8 — ESPN Brasil (@ESPNBrasil) January 21, 2024

Ranking de brasileiros com mais gols pelo Real Madrid

Ronaldo - 177 jogos e 104 gols Vinícius Júnior - 243 jogos e 70 gols Roberto Carlos - 527 jogos e 69 gols Rodrygo - 195 jogos e 49 gols Marcelo - 546 jogos e 38 gols Robinho - 137 jogos e 35 gols Casemiro - 336 jogos e 31 gols Sávio - 160 jogos e 30 gols Kaká - 120 jogos e 29 gols Júlio Baptista - 78 jogos e 13 gols

Na atual temporada, Vinícius Júnior ficou de fora de 11 jogos, em decorrência de lesões, mas mesmo assim está entre os quatro artilheiros da equipe, com nove gols em 17 jogos.

Veja a artilharia do Real Madrid na temporada 2023/24:

Bellingham - 17 gols em 25 jogos (0,68) Rodrygo - 12 gols em 29 jogos (0,41) Joselu - 11 gols em 28 jogos (0,39) Vini Jr - 9 gols em 17 jogos (0,53) Brahim Díaz - 6 gols em 22 jogos (0,27)

O time de Madrid é o atual vice-líder do Campeonato Espanhol, com 51 pontos e um jogo a menos que o líder, Girona (52 pontos). O terceiro colocado é o Barcelona, com 44 pontos e também um jogo a menos que o primeiro colocado.

O time de Carlo Ancelotti entra em campo no próximo sábado (27), contra o Las Palmas, oitavo colocado no Espanhol.

*Sob supervisão de João Bandeira Neto