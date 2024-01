Com promoção, Ferroviário divulga valores dos ingressos para estreia na temporada

O Ferroviário divulgou nesta terça-feira (2), os preços promocionais para a estreia do clube na temporada 2024. O Tubarão da Barra enfrenta o ASA de Arapiraca, no sábado (6), às 16h, no Presidente Vargas.

O clube manteve a promoção de ingressos de meia solidária, como fez ao longo da campanha vitoriosa na Série D do Brasileiro, competição na qual ficou com a taça.

Além do setor social, com acesso para as cadeiras, a bilheteria aberta para as arquibancadas será do setor Laranja (Rua Paulino Nogueira), com acesso interno ao setor azul (atrás do gol).

Veja valores

Arquibancada:

Promoção Meia Solidária: R$ 25 + 1kg alimento

Inteira: R$ 50 / Meia: R$ 25

Cadeira:

Promoção Meia Solidária: R$ 50 + 1kg alimento

Inteira: R$ 100 / Meia: R$ 50

Os ingressos tem opção de meia solidária para todos. O torcedor paga valor de meia-entrada e, com mais um quilo de alimento, que deverá ser entregue diretamente nas catracas do estádio.

Locais de venda:

Compre seu ingresso antecipado em efolia.com.br e na Loja do Ferroviário da Barra ou do Shopping Aldeota. E a partir desta quarta-feira, também à venda em três unidades do Shopping Pro Hospital.

LOJA DO FERROVIÁRIO BARRA

Vila Olímpica Elzir Cabral

Rua Dona Filó, 650

LOJA DO FERROVIÁRIO ALDEOTA

Shopping Aldeota - Piso L0

Av. Dom Luis, 500

SHOPPING PROHOSPITAL CENTRO

Rua Barão do Rio Branco, 1847

SHOPPING PROHOSPITAL MESSEJANA

Rua Manuel Castelo Branco, 399

SHOPPING PROHOSPITAL BEZERRA

Av. Bezerra de Menezes, 2275