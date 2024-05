Com preços promocionais, Ceará inicia venda de ingressos para jogo contra o Coritiba pela Série B

O Ceará iniciou a venda de ingressos para a partida entre contra o Coritiba, pela 8ª rodada da Série B do Brasileiro. Os times se enfrentam nesta sexta-feira (31), às 19 horas, na Arena Castelão

A equipe alvinegra é a 5ª colocada da Série B com 12 pontos em 7 rodadas. A equipe está com a mesma pontuação do Sport, time que abre o G4.

CHECK-IN

Os sócios-torcedores do Ceará já podem confirmar presença na partida através do site sociovozao.com.br. Os torcedores que ainda não são sócios e tem interesse em se associar ao clube devem realizar o cadastro pelo mesmo site.

Setores e valores:

VENDA DE INGRESSOS

Setores disponíveis e valores

Superior Norte: R$ 30,00 (inteira) / R$ 15,00 (meia)

Inferior Norte: R$ 30,00 (inteira) / R$ 15,00 (meia)

Superior Central: R$ 30,00 (inteira) / R$ 15,00 (meia)

Inferior Central: R$ 50,00 (inteira) / R$ 25,00 (meia)

Inferior Sul: R$ 30,00 (inteira) / R$ 15,00 (meia) - Acompanhante de sócio-torcedor terá um desconto especial e a entrada será R$ 20,00.

Premium: R$ 250,00 (inteira) / R$ 125,00 (meia)

Pontos de venda

Lojas Vozão (sede): segunda a sexta-feira das 9h às 17h

Lojas Vozão (shoppings): segunda a sexta-feira das 10h às 21h