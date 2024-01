Com ingresso solidário, Rede Cuca Vôlei recebe o Brasília em busca da 3ª vitória na Superliga B

Líder da Superliga B, o Rede Cuca Vôlei (RCV) entra em quadra neste sábado na busca da terceira vitória seguida na competição. A equipe vai enfrentar o Brasília, um dos favoritos ao título do torneio. O duelo será neste sábado (27), a partir das 18h (de Brasília).

Depois de vencer as bases do Sesi Bauru e do Sada Cruzeiro por 3 sets a 0, o RCV vai enfrentar uma das equipes que ainda não perderam no torneio. Além do time brasiliense, que está em terceiro na tabela, o Neurologia Ativa (2º) e o Goiás Vôlei (4º) também ganharam os dois jogos disputados.

O confronto será no Cuca do José Walter, com apoio da torcida. A entrada para o jogo é 1kg de alimento não perecível. Marcelo Negrão, técnico do time cearense, acredita que o saque pode ser um diferencial para enfrentar o forte adversário.

“O time está evoluindo e ganhando mais confiança. Um dos principais pontos nossos, além da nossa união, é termos um saque muito bom. Se o nosso saque entrar, vai atrapalhar muito a equipe adversária. Funcionando, vai facilitar muito a nossa vida. Sábado agora tem um jogo muito difícil contra a equipe de Brasília, que é uma das favoritas a ser a campeã da Superliga B. Então, a gente tem que jogar com muita vontade, com muita seriedade, vai ser um jogo difícil”, disse o treinador.

Serviço

Rede Cuca Vôlei X Brasília

Data: 27/01 (sábado), às 18h (de Brasília)

Local: Cuca José Walter (R. 69 - Pref. José Walter)

Entrada: 1 kg de alimento não perecível.

