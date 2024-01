Rede Cuca x Sesi Bauru pela Superliga B de vôlei: confira horário, onde assistir e relacionados

O Rede Cuca Vôlei enfrenta o Sesi Bauru nesta segunda-feira (15), na estreia da Superliga B masculina de vôlei. As equipes se enfrentam a partir das 20h (de Brasília), no bairro José Walter, em Fortaleza. Para acompanhar a partida, basta doar 1kg de alimento não perecível. A competição terá a participação de 12 equipes, que vão disputar o acesso à elite da modalidade em turno único.

Todos os times jogam entre si na primeira fase da competição. Após as 11 rodadas, os seis melhores times seguem no torneio. As duas melhores equipes se classificam direto para as semifinais, as outras quatro disputam as outras duas vagas.

Onde assistir?

Canal Vôlei Brasil

Como chega o Rede Cuca?

Sob comando do técnico Marcelo Negrão, a equipe cearense formada por 18 atletas teve mais tempo para formar e treinar o elenco, que conquistou o Campeonato Cearense de 2024 de forma invicta. Agora, vai em busca de retomar o acesso para a Superliga A. O time, que acabou rebaixado do torneio nacional na temporada anterior, terá o apoio da torcida na estreia. Veja calendário de jogos.

"A nossa preparação já está na parte final e estamos prontos para jogar. A gente está bem ansioso para essa estreia e com vontade de vencer. O nosso time foi montado para chegar na classificação para a Série A. Estamos bem confiantes para esses jogos que virão pela frente”, disse o central Bruno Felício, capitão do time.

Como chega o Sesi?

Já o Sesi Bauru chega com o time Sub-21, que conquistou o

bicampeonato do Campeonato Brasileiro Interclubes da categoria na última temporada. O intuito do grupo é dar rodagem aos jovens atletas do time. No entanto, a equipe chega forte para a disputa.

Jogadores do Rede Cuca na Superliga B 2024:

- Ramon Halfeld - Levantador

- Matoso - Levantador

- ⁠Caio Lessa - Líbero

- Dayan Barros – Líbero

- Sérgio Gason - Ponta

- Kelvin C. – Ponta

- Marcus Oliveira - Ponta

- André Ludegards - Ponta

- Alison Lopes – Ponta/Oposto

- Thiago Azevedo – Oposto

- Gabriel Santos – Oposto

- ⁠ Carlinhos - Oposto

- Nairton Silva - Oposto

- Caio Rosa - Central

- Bruno Felício - Central

- Marcos Santos - Central

- Lucas Silva – Central

- ⁠ Gabriel Mussi - Central