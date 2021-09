Com Guarany e Atlético, CBF divulga datas e horários da 2ª Fase do Brasileiro Série D

Após classificação na 1ª Fase, Guarany de Sobral e Atlético Cearense conheceram as datas e horários de seus jogos na 2ª Fase da Série D do Campeonato Brasileiro. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada, com 32 equipes e 16 confrontos.

Por ter sido líder do Grupo 2, o Guarany de Sobral decide em casa e se avançar, encara o vencedor de Campinense-PB x Sergipe.

Já o Atlético decidirá a vaga fora de casa por ter sido o 4º colocado do Grupo 3 e se avançar, enfrenta São Raimundo-RR x Paragominas-PA.

Legenda: O Atlético fez uma boa campanha no Grupo 3 e avançou na última rodada Foto: Kely Pereira / FC Atlético Cearense

Confira os detalhes dos confrontos das equipes cearenses:

Ida

Atlético Cearense x Juazeirense - 11/09 (Sábado) - 15h - Domingão

Galvez/AC x Guarany - 13/09 (Segunda-feira) - 17h - Arena Acreana

Volta

Juazeirense x FC Atlético - 18/09 (Sábado) - 16h , Adauto Morais

Guarany x Galvez - 20/09 (Segunda-feira) - 15h - Junco