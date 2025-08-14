Com gol do cearense Arthur ao 13 segundos de jogo, Botafogo vence a LDU pela Libertadores
Glorioso venceu por 1x0 e abriu vantagem no confronto
O Botafogo venceu a LDU por 1x0 na noite desta quinta-feira (14), pelo jogo de ida das Oitavas de fina da Libertadores. O gol da vitória foi marcado aos 13 segundos do 1º tempo, com o cearense Arthur.
Veja o gol
🔥🖤 Você nunca imaginou que tudo isso seria possível em 1⃣3⃣ segundos! O dono #GloriaEterna ensina...— CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) August 14, 2025
💪 É tempo de @Botafogo! pic.twitter.com/QqrzAPOAc5
Vantagem
Com a vitória no Nilton Santos, o Bota leva uma vantagem para o jogo de volta, no estádio Casa Blanca, no dia 21, às 19h, casa da LDU. Se empatar, o Glorioso estará classificado.
Uma vitória da LDU por um gol de diferença levará a decisão para os pênaltis.
