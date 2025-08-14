Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Com gol do cearense Arthur ao 13 segundos de jogo, Botafogo vence a LDU pela Libertadores

Glorioso venceu por 1x0 e abriu vantagem no confronto

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
Jogada
Legenda: Arthur marcou o gol da vitória do Botafogo
Foto: Vitor Silva/Botafogo

O Botafogo venceu a LDU por 1x0 na noite desta quinta-feira (14), pelo jogo de ida das Oitavas de fina da Libertadores. O gol da vitória foi marcado aos 13 segundos do 1º tempo, com o cearense Arthur.

Veja o gol

Vantagem

Com a vitória no Nilton Santos, o Bota leva uma vantagem para o jogo de volta, no estádio Casa Blanca, no dia 21, às 19h, casa da LDU. Se empatar, o Glorioso estará classificado. 

Uma vitória da LDU por um gol de diferença levará a decisão para os pênaltis.

Assuntos Relacionados

Jogada

Com gol do cearense Arthur ao 13 segundos de jogo, Botafogo vence a LDU pela Libertadores

Glorioso venceu por 1x0 e abriu vantagem no confronto

Vladimir Marques Há 1 hora
Vina, Zanocelo e Rodriguinho em foto de capa do Jogada do Vozão

Jogada

Contratações no Ceará: Vina, Zanocelo, Rodriguinho e Paulo Baya são esperanças? | Jogada do Vozão

Ceará se desfaz de atletas e busca novas peças para Léo Condé na temporada

Redação 14 de Agosto de 2025

Jogada

Universitário x Palmeiras pela Libertadores: horário, onde assistir, palpites e escalações

Equipes se enfrentam pelo jogo de ida das Oitavas de Final

Redação 14 de Agosto de 2025

Jogada

Atlético/MG x Godoy Cruz pela Sul-Americana: horário, onde assistir, palpites e escalações

Equipes se enfrentam pelo jogo de ida das Oitavas de Final

Redação 14 de Agosto de 2025

Jogada

Regularizado, Rodriguinho já pode estrear pelo Ceará: 'Chego aqui pronto para ajudar'

Jogador pode estrear no sábado, diante do Bragantino pela Série A

Vladimir Marques 14 de Agosto de 2025
Foto de Adversário do Ceará, Bragantino vem de sete derrotas seguidas

Jogada

Adversário do Ceará, Bragantino vem de sete derrotas seguidas na temporada

Massa Bruta enfrenta o Ceará neste sábado (16) com oito jogos sem ganhar

Ian Laurindo* 14 de Agosto de 2025