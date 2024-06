Com Fortaleza focado na Série A e sem Moisés, Breno Lopes pode ganhar mais tempo em campo

Com o fim da Copa do Nordeste e as oitavas de final da Copa Sul-Americana marcadas somente para o meio de agosto, o Fortaleza voltará a atenção totalmente para a Série A do Brasileiro a partir de agora; cenário que pode ser favorável para o atacante Breno Lopes.

Emprestado pelo Palmeiras, o atacante tem cinco partidas com a camisa tricolor, todas na Série A e como titular. Tal situação se deu pelo fato que o atacante não podia jogar Copa do Nordeste e a primeira fase da Sul-Americana pelo Leão. Breno Lopes ainda não marcou nenhum gol pelo Fortaleza, mas já acumula duas assistências e deve lutar por mais espaço neste momento.

Escalado por Vojvoda na ponta-esquerda, Breno Lopes tem como principais concorrentes Moisés e Machuca, mas o primeiro está lesionado no músculo posterior da coxa esquerda e ficará algumas semanas fora de combate. Já o argentino vive um jejum de dois meses sem gols e nas últimas partidas não tem conseguido fazer boas atuações.

O Fortaleza deve jogar pelo menos 16 partidas da Série A até voltar a disputar a Copa Sul-Americana, numa etapa em que Breno Lopes já terá sido inscrito para atuar no torneio da Conmebol. Neste período de dois meses até lá, Breno vai tentar fincar bandeira entre os titulares do tricolor.

“Agora é o momento de virar a chave e focar nos próximos desafios. Já estamos com todas as atenções voltadas para o jogo com o Bahia”, afirmou o camisa 26 do Leão, que tem boas chances de ser titular nesse duelo. Ele disputa posição com Machuca, mas sai na frente por estar totalmente descansado.

O atacante já acumula 275 minutos jogados no Fortaleza (um pouco mais de três partidas inteiras) e vai tentar manter uma regularidade em campo. O título recente da Copa do Nordeste, segundo Breno, serve como fator motivante para os jogos que o Leão tem à frente, mesmo que ele não tenha jogado a competição.

“O grupo está de parabéns pelo título da Copa do Nordeste. É uma conquista que aumenta a motivação para seguirmos em busca dos nossos objetivos”, disse.