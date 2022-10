Com campanha irregular, Ceará acumula pontos negativos na Série A; entenda

O Ceará vive um momento delicado no Brasileirão e caiu de rendimento na reta final da Série A, correndo riscos de rebaixamento à segunda divisão do Campeonato Brasileiro a poucas rodadas do final da competição. A campanha irregular do Alvinegro é refletida com índices negativos em diversas categorias. A equipe ocupa atualmente a 16ª colocação na tabela, com 33 pontos. Nas próximas rodadas a equipe comandada por Lucho González precisará reverter essa situação para escapar do Z-4.

ZONA DE REBAIXAMENTO NO 2º TURNO

O Ceará faz, até o momento, uma campanha abaixo do esperado no segundo turno do Brasileirão Série A. Após 12 partidas disputadas no returno, o Vovô soma apenas nove pontos, estando na 18º colocação, à frente apenas de Avaí e Juventude. A realidade também é diferente do primeiro turno, quando a equipe ficou na 12ª colocação, com 24 pontos conquistados ao final das 19 primeiras rodadas.

SEGUNDO PIOR MANDANTE

O que em outras temporadas era um amuleto do Ceará nesta temporada tem sido uma pedra no sapato do Alvinegro. Até o momento, o time é o segundo pior mandante do Brasileirão Série A, superando apenas o Juventude, lanterna da competição. Jogando na Arena Castelão, a equipe cearense soma 16 pontos, com apenas três vitórias como mandante nesta edição da Série A.

SEGUNDO TIME COM MENOS VITÓRIAS

Outro ponto negativo do Ceará nesta edição do Brasileirão tem relação com o número de vitórias conquistadas. Em 31 jogos disputados, o Alvinegro ganhou apenas seis partidas e é a segunda equipe com menos vitórias entre todos os clubes que disputam a Série A. A equipe tem inclusive menos vitórias que seus principais concorrentes na luta contra o rebaixamento para a Série B.

TIME QUE MAIS EMPATOU

Entre os 20 clubes da Série A, o Ceará lidera um quesito: o Vovô é a equipe que empatou mais vezes nesta edição do Brasileirão. Após 31 rodadas disputadas, a equipe alvinegra empatou 15 vezes, ocupando a liderança de empates de forma isolada. A segunda equipe com mais empates é o São Paulo, com 13.

TERCEIRO PIOR ATAQUE

O ataque do Ceará também tem sido um aspecto negativo do time nesta temporada do Brasileirão Série A. Entre todos os clubes que disputam a competição, o Alvinegro é o terceiro com menos gols marcados até o momento. Os comandados de Lucho González somam, até o momento, 28 gols no Campeonato Brasileiro, superando apenas Juventude, com 24, e Cuiabá, com 23.