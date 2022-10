Richard se recupera e vira opção no Ceará contra Cuiabá na Série A

O volante Richard Coelho, do Ceará, volta a ser opção para o confronto com o Cuiabá, neste domingo (16), na Arena Castelão, às 16h, pela Série A. O atleta ficou em observação nos últimos dias após sofrer uma concussão cerebral na última rodada, contra o Atlético-MG.

No domingo anterior (9), o meio-campo sofreu uma bolada no rosto após finalização de Dodô, do Galo, e ficou caído no chão. O atleta teve atendimento médico, de ambulância, no Mineirão.

Legenda: Richard foi atendido pela equipe médica dentro do gramado do Mineirão Foto: reprodução / Premiere

Após a liberação, Richard se juntou à delegação alvinegra e segue à disposição do técnico argentino Lucho González. Na atual temporada, o volante é titular absoluto no Brasileirão.

Na tabela de classificação, o Ceará está na 16ª posição, com 33 pontos. O Cuiabá é o 17º, com 30.