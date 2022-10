Após concussão, Richard apresenta exames normais e retorna com delegação do Ceará

O volante Richard Coelho realizou exames, apresentou resultados normais e já se juntou à delegação do Ceará para voltar à Fortaleza. O jogador recebeu uma bolada no rosto durante o duelo do Alvinegro contra o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro. O duelo ocorreu neste domingo (9), no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte.

O clube informou que o atleta realizou exames de imagem e os resultados foram normais. Assim, Richard se juntou ao grupo para retornar ao Ceará.

Aos 36' do 1º tempo, o meia caiu no chão logo após receber uma bolada no rosto após chute de Dodô. Em nota, o clube informou que Richard sofreu uma concussão cerebral.

O jogador deixou o campo em uma ambulância, mas estava consciente. De lá, foi encaminhado para um hospital da região.

Ceará e Atlético-MG ficaram no empate sem gols no duelo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.