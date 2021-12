Com Arena Castelão, 11 dos 12 estádios da Copa do Mundo de 2014 já foram alvos de investigação

A Arena Castelão, o maior palco esportivo do futebol cearense, entrou no rol de estádios da Copa do Mundo de 2014 investigados pelos órgãos públicos. Com a instauração da "Operação Colosseum", deflagrada pela Polícia Federal nesta quarta (15), o equipamento tem suspeita de desvio milionário.

Assim, 11 dos 12 palcos de jogos naquela edição do Mundial da Fifa foram alvos de investigação nos últimos anos. A lista contempla ainda: Arena Amazônia, Arena das Dunas, Mané Garrincha, Arena Fonte Nova, Beira-Rio, Arena Itaquera, Arena Pantanal, Arena Pernambuco, Maracanã e Mineirão.

A única exceção é a Arena da Baixada, em Curitiba. O equipamento é a casa do Athletico-PR e foi reformado para sediar partidas da competição, em uma obra que totalizou cerca de R$ 326 milhões.

O motivo das operações são similares, como corrupção, superfaturamento e o desvio de verba pública. No caso da Arena Castelão, há indícios de desvios de R$ 11 mi pagos em dinheiro vivo ou por doações eleitorais. As fraudes teriam ocorrido entre os anos 2010 e 2013, em Fortaleza.

Confira abaixo o montante que era previsto na obra de cada um dos estádios da Copa do Mundo e quanto custou cada construção no momento da entrega do equipamento. A lista envolve os 12 locais.

Custo dos estádios da Copa do Mundo de 2014

Legenda: A Arena Amazônia é o único estádio da Copa do Mundo de 2014 na região do Norte Foto: divulgação

Arena da Amazônia - Manaus (MA)

Projeção: R$ 515 milhões

Custo final: R$ 669 milhões

Legenda: A Arena da Baixada, em Curitiba, é a casa dos jogos do Athletico-PR Foto: divulgação

Arena da Baixada - Curitiba (PR)

Projeção: R$ 184 milhões

Custo final: R$ 326 milhões

Legenda: A Arena Castelão recebe os jogos de Ceará e Fortaleza no Série A do Brasileiro Foto: Fausto Filho / CSC

Arena Castelão - Fortaleza (CE)

Projeção: R$ 623 milhões

Custo final: R$ 518 milhões

Legenda: A Arena Corinthians, em Itaquera, passou a se chamar Neo Química Arena Foto: divulgação / Corinthians

Arena Corinthians (Itaquera) - São Paulo (SP)

Projeção: R$ 240 milhões

Custo final: R$ 820 milhões

Legenda: A Arena das Dunas é localizada em Natal, no Rio Grande do Norte Foto: divulgação

Arena das Dunas - Natal (RN)

Projeção: R$ 350 milhões

Custo final: R$ 400 milhões

Legenda: O Bahia utiliza a Arena Fonte Nova para mandar jogos na Série A de 2021 Foto: divulgação

Arena Fonte Nova - Salvador (BA)

Projeção: R$ 591 milhões

Custo final: R$ 1,6 bilhão

Legenda: A Arena Pantanal recebeu quatro jogos da Copa do Mundo de 2014 Foto: arquivo / SVM / Reuters

Arena Pantanal - Cuiabá (MT)

Projeção: R$ 454 milhões

Custo final: R$ 570 milhões

Legenda: A Arena Pernambuco é mais um dos estádios do Mundial de 2014 no Nordeste Foto: divulgação

Arena Pernambuco - Recife (PE)

Projeção: R$ 529 milhões

Custo final: R$ 532 milhões

Legenda: O Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), recebe os jogos do Internacional Foto: divulgação

Beira-Rio - Porto Alegre (RS)

Projeção: R$ 130 milhões

Custo final: R$ 330 milhões

Legenda: Após a Copa do Mundo de 2014, o Mané Garrincha foi um dos estádios selecionados para a Copa América 2021 Foto: divulgação

Estádio Nacional (Mané Garrincha) - Brasília (DF)

Projeção: R$ 745 milhões

Custo final: R$ 1,4 bilhão

Legenda: O estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, é um dos principais equipamentos esportivos do futebol mundial Foto: Yasuyoshi Chiba / AFP

Maracanã - Rio de Janeiro (RJ)

Projeção: R$ 600 milhões

Custo final: R$ 1 bilhão

Legenda: O estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, foi utilizado pelo Cruzeiro na Série B Foto: divulgação

Mineirão - Belo Horizonte (MG)

Projeção: R$ 426 milhões

Custo final: R$ 695 milhões