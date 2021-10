Com 3 gols brasileiros, Real goleia Shakhtar na Liga dos Campeões

Com dois gols de Vinicius Jr. e um de Rodrygo, o Real Madrid goleou o Shakhtar Donetsk, por 5 a 0, na Ucrânia, em duelo válido pela terceira rodada da Liga dos Campeões. Com o resultado, os merengues ficam na segunda colocação do grupo D.

O jogo

O Real Madrid impôs muita pressão ao Shakhtar desde o início do jogo, mas o primeiro gol só saiu aos 37 minutos do primeiro tempo e contra. O zagueiro Kryvtsov tenta cortar um cruzamento de Lucas Vázquez para pega de canela na bola e atrapalha o goleiro Trubin.

No segundo tempo, o Real resolve empilhar gols. O segundo da partida saiu aos cinco minutos de jogo, com Vini Jr. O brasileiro recebe passe de Modric e finaliza para o gol. O terceiro também foi dele. Cinco minutos depois, recebe toque de Benzema, pedala e passa pela marcação, até chutar de canhota para o gol.

Aos 19 minutos, Rodrygo amplia. O atacante recebe passe de Vini e finaliza também de ganhota, para confirmar a goleada, que ainda teve gol de Benzema, aos 45 do segundo tempo.

Veja como foi o jogo

