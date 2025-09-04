Colômbia x Bolívia: veja horário, onde assistir, palpites e escalação
Partida válida pela 17ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo
Colômbia e Bolívia se enfrentam nesta quinta-feira (4), às 20h30, no Metropolitano de Barranquilla, na Colômbia, pela 17ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.
PALPITES
ONDE ASSISTIR
Sportv 3
Como chegam as equipes
Os cafeteros estão na 6º colocação com 22 pontos, na última vaga direta para a Copa, e garantirão vaga caso vençam e a Venezuela tropece contra a Argentina.
A La Verde ainda sonha com uma vaga inédita na Copa e está em 8º com 17 pontos. A equipe está um ponto atrás da Venezuela e tem chances ainda de ir para a Copa via repescagem.
Prováveis Escalações
COLÔMBIA:
Vargas (Mier); Muñoz, Sánchez, Lucumí e Mojica; Richard Ríos, Lerma e John Arias; James Rodríguez, Córdoba e Luis Díaz (Suárez). Técnico: Nestor Lorenzo
BOLÍVIA:
Viscarra; Medina, Haquín, Morales e Sagredo; Ervin Vaca, Villaroel (Robson Matheus) e Cuéllar; Paniagua, Villamil e Miguelito. Técnico: Óscar Villegas