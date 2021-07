COI garante 85% de atletas e oficiais da Vila Olímpica de Tóquio vacinados nos Jogos

O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), o alemão Thomas Bach, se encontrou nesta quarta-feira (14), em Tóquio, com o primeiro-ministro japonês Yoshide Suga. Na reunião, o dirigente afirmou que cerca de 85% dos atletas e dos oficiais da Vila Olímpica estarão vacinados ou imunizados para os Jogos de Tóquio, que começarão no próximo dia 23.

"Cerca de 85% de atletas e oficiais que vão viver na Vila Olímpica e quase 100% dos membros do COI e funcionários do COI estão vacinados ou imunes. O porcentual de membros vacinados da mídia internacional é entre 70% e 80%", declarou em um comunicado oficial enviado à imprensa logo após a reunião com as autoridades japonesas.

A Vila Olímpica, reservada para os competidores se hospedarem durante os Jogos de Tóquio abriu as portas na última terça-feira. Cerca de 11 mil representantes de mais de 200 países usarão as instalações até o final do evento, marcado para 8 de agosto.

Os primeiros atletas brasileiros entrarão na Vila Olímpica somente a partir desta quinta-feira (15). Por enquanto, apenas o chefe de missão da equipe nacional, Marco Antônio La Porta, que também é vice-presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), já adentrou o prédio reservado à delegação. João Victor Oliva, do hipismo adestramento, será o primeiro a se hospedar no local.