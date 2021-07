COI e Comitê Organizador barram público em Tóquio nos Jogos Olímpicos

O governo do Japão anunciou que Tóquio não receberá torcedores durante os eventos dos Jogos Olímpicos. A decisão não é válida para outras províncias japonesas, que também receberão alguns outros eventos da Olimpíada. Neste caso, cada sede irá decidir se terá espectadores ou não. A medida ocorre devido ao aumento no número de casos de infectados pela Covid-19.

O anúncio foi feito na manhã desta quinta-feira (8) por Tamayo Marukawa, ministra responsável pela organização do evento. A medida ocorre horas após a decisão do governo japonês de adotar o estado de emergência na capital do país.

A Olimpíada ocorrerá de 23 de julho a 8 de agosto, e o estado de emergência estará em vigor até o dia 22 do próximo mês. Os japoneses estão preocupados com o avanço da doença e lentidão da vacinação. Atletas brasileiros já chegaram ao Japão.

Vale ressaltar que antes da abertura oficial já haverão eventos esportivos ocorrendo. A seleção brasileira feminina de futebol, por exemplo, entra em campo dia 21 contra a China, em duelo válido pelo Grupo F da modalidade.

