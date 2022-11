Cléber é expulso contra o Flu e Ceará chega a 10 cartões vermelhos na Série A

Com a expulsão de Cléber contra o Fluminense na derrota por 1 a 0 no Castelão, o Ceará chegou a 10 cartões vermelhos na Série A do Campeonato Brasileiro. Em 35 rodadas, em 9 delas o Vovô teve jogadores expulsos - o Vovô chegou a ter dois em uma só partida - complicando reações nos jogos ou dificultando pontuar.

Dos 9 jogos em que teve jogadores expulsos, o Ceará ganhou apenas um - na estreia contra o Palmeiras - foi derrotado em 4 e empatou 4.

Expulsões do Ceará na Série A:

Cléber (Ceará 0x1 Fluminense)

Vina (Ceará 1x1 Goiás)

Luiz Otávio e Zé Roberto (Ceará 0x2 São Paulo)

Jô (Flamengo 1x1 Ceará)

Richardson (Ceará 1x2 Palmeiras)

Bruno Pacheco (Goiás 1x1 Ceará)

Richard (Santos 0x0 Ceará)

Lima (Ceará 1x3 Botafogo)

Vina (Palmeiras 2x3 Ceará)

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil