Análise: Erros bobos vão minando campanha do Ceará, que afunda na Série A

A cada rodada o Ceará se complica mais na Série A do Campeonato Brasileiro. A derrota para o Fluminense por 1 a 0 no Castelão vazio é o retrato de uma equipe sem confiança, pressionada, com nervos em frangalhos e que só repete erros.

Claro que estar em uma zona de rebaixamento mexe com o psicológico dos jogadores, jogar em casa em estádio vazio também, mas a equipe precisava pontuar, por mais forte que fosse o adversário. O Fluminense é uma equipe de muito repertório, com variações de jogadas e não está no G4 à toa. Mas o Ceará repetiu contra o time carioca erros que vem de acumulando ao longo do returno - são inacreditáveis 9 jogos sem vencer - e vive um momento técnico terrível.

Erros e mais erros

São decisões equivocadas no ataque, como chances perdidas e erros bobos como os de Cléber - que fez duas faltas tolas e foi expulso aos 11 do 2º tempo - complicando um jogo em que o time até lutava contra suas limitações para criar alguma coisa.

Legenda: Cléber foi expulso no começo do 2º tempo após falta tola no campo de ataque do Ceará Foto: THIAGO GADELHA

O atacante alvinegro tomou a decisão errada, mas muitos companheiros dele já repetiram o ato impensado e foram expulsos ao longo da Série A, complicando jogos e tirando pontos que fazem falta agora.

A atitude de Cléber é fruto da falta de confiança, da pressão na qual o clube entrou e tem uma dificuldade imensa para sair.

O gol de Cano logo depois da expulsão dele é um erro corriqueiro de marcação de uma defesa que nunca havia jogado junta. O Ceará ter dois meninos na zaga - Gabriel Lacerda e David Ricardo - em uma reta final de uma Série A é sintomático de como o clube vive um momento complicado por tantas lesões e desfalques sérios como os de Messias e o meia Mendoza.

Não deu certo

Sobre o jogo, o técnico Juca Antonello tentou segurar o Fluminense com 3 volantes - Richardson, Fernando Sobral e Richard Coelho - mas deixou a equipe muito lenta com Rigonato, Vina e Cléber na frente.

E sem jogadores de velocidade - apenas Nino Paraíba tinha esta característica - a equipe não conseguia contra-atacar o Fluminense, e foi dominada na 1ª etapa.

Legenda: O time do Ceará vive momento técnico delicado, com a equipe rendendo muito abaixo em campo Foto: THIAGO GADELHA

Quando voltou um pouco melhor no 2º tempo, Cléber foi expulso e acabou com qualquer chance de reação.

Por mais que Victor Luis, Iury Castilho, Lima e Erick tenham entrado para mudar o panorama do jogo, buscar um empate com um jogador a menos diante de uma equipe bem melhor tecnicamente era tarefa das mais duras.

E agora?

Com a derrota consumada, o Ceará, que já começou a rodada no Z4 com 34 pontos, precisará secar Coritiba (35 pontos), Cuiabá (34) e Atlético/GO (33) mais do que nunca, sob risco de entrar para a 36ª rodada contra o Corinthians no sábado em São Paulo em situação desesperadora. Restando 3 rodadas para o fim da Série A, o Vovô vive um momento vexatório, inimaginável pelo elenco que tem, mas se os rivais também tropeçarem, quem sabe o clube ganhe uma sobrevida.