Classificado para semifinal, Palmeiras chega a quase R$ 60 milhões em premiação na Libertadores
Com a vitória sobre o River Plate, o Verdão garantiu mais 2,3 milhões de dólares
O Palmeiras segue acumulando grana enquanto passa de fase na Conmebol Libertadores. Dessa vez, com a vitória por 3 a 1 sobre o River Plate-ARG, no Allianz Parque, e a classificação para a semifinal da competição, o Verdão vai receber 2,3 milhões de dólares (R$ 12,2 milhões).
Somando todas as premiações durante toda a campanha alviverde na competição, o clube já acumula cerca de R$ 56,8 milhões. A campanha invicta na fase de grupos já havia garantido 6,23 milhões de dólares (R$ 35,45 milhões na cotação da época).
Com a classificação para as quartas de final, os paulistas garantiram mais 1,7 milhão de dólares (R$ 9,2 milhões na cotação atual). Caso avance à final da Libertadores, o Palmeiras já garantiria pelo menos mais R$ 38,2 milhões por um possível vice. Caso seja campeão, faturaria R$ 131,2 milhões.
Veja as premiações da Libertadores 2025:
- Fase de grupos: US$ 3 milhões (R$ 17 milhões na cotação da época) + US$ 330 mil (R$ 1,7 milhão) por vitória
- Oitavas de final: US$ 1,25 milhão (R$ 7,1 milhões)
- Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 9,2 milhões)
- Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 12,5 milhões)
- Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 38,2 milhões)
- Campeão: US$ 24 milhões (R$ 131,2 milhões)