Classificado para semifinal, Palmeiras chega a quase R$ 60 milhões em premiação na Libertadores

O Palmeiras segue acumulando grana enquanto passa de fase na Conmebol Libertadores. Dessa vez, com a vitória por 3 a 1 sobre o River Plate-ARG, no Allianz Parque, e a classificação para a semifinal da competição, o Verdão vai receber 2,3 milhões de dólares (R$ 12,2 milhões).

Somando todas as premiações durante toda a campanha alviverde na competição, o clube já acumula cerca de R$ 56,8 milhões. A campanha invicta na fase de grupos já havia garantido 6,23 milhões de dólares (R$ 35,45 milhões na cotação da época).

Com a classificação para as quartas de final, os paulistas garantiram mais 1,7 milhão de dólares (R$ 9,2 milhões na cotação atual). Caso avance à final da Libertadores, o Palmeiras já garantiria pelo menos mais R$ 38,2 milhões por um possível vice. Caso seja campeão, faturaria R$ 131,2 milhões.

Veja as premiações da Libertadores 2025: