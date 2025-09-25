Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Classificado para semifinal, Palmeiras chega a quase R$ 60 milhões em premiação na Libertadores

Com a vitória sobre o River Plate, o Verdão garantiu mais 2,3 milhões de dólares

Escrito por
Samir de Carvalho* samir.brandao@svm.com.br
(Atualizado às 12:01)
Jogada
Legenda: Com a vitória nas quartas sobre o River Plate, o Verdão garantiu mais 2,3 milhões de dólares (R$ 12,2 milhões)
Foto: Nelson Almeida / AFP

O Palmeiras segue acumulando grana enquanto passa de fase na Conmebol Libertadores. Dessa vez, com a vitória por 3 a 1 sobre o River Plate-ARG, no Allianz Parque, e a classificação para a semifinal da competição, o Verdão vai receber 2,3 milhões de dólares (R$ 12,2 milhões).

Somando todas as premiações durante toda a campanha alviverde na competição, o clube já acumula cerca de R$ 56,8 milhões. A campanha invicta na fase de grupos já havia garantido 6,23 milhões de dólares (R$ 35,45 milhões na cotação da época). 

Com a classificação para as quartas de final, os paulistas garantiram mais 1,7 milhão de dólares (R$ 9,2 milhões na cotação atual). Caso avance à final da Libertadores, o Palmeiras já garantiria pelo menos mais R$ 38,2 milhões por um possível vice. Caso seja campeão, faturaria R$ 131,2 milhões.

Veja as premiações da Libertadores 2025:

  • Fase de grupos: US$ 3 milhões (R$ 17 milhões na cotação da época) + US$ 330 mil (R$ 1,7 milhão) por vitória
  • Oitavas de final: US$ 1,25 milhão (R$ 7,1 milhões)
  • Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 9,2 milhões)
  • Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 12,5 milhões)
  • Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 38,2 milhões)
  • Campeão: US$ 24 milhões (R$ 131,2 milhões)
Assuntos Relacionados
Foto do São Paulo FC

Jogada

São Paulo x LDU pela Libertadores: veja horário, onde assistir e escalação

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (25) pela volta das quartas de final da Libertadores

Samir de Carvalho* Há 1 hora
Foto de Palmeiras

Jogada

Classificado para semifinal, Palmeiras chega a quase R$ 60 milhões em premiação na Libertadores

Com a vitória sobre o River Plate, o Verdão garantiu mais 2,3 milhões de dólares

Samir de Carvalho* Há 2 horas
Foto de Drew Lock, jogador do Seattle Seahawks, durante jogo da NFL

Jogada

Jogos de hoje na NFL: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (25)

Confira jogos de futebol americano ao vivo da NFL 2025/2026

Daniel Farias 25 de Setembro de 2025
Foto de Emerson Royal e Arrascaeta durante Juventude x Flamengo na Série A do Brasileirão

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (25)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça-feira, dia 25 de setembro de 2025

Daniel Farias 25 de Setembro de 2025
jogador bruno pacheco com a camisa do fortaleza

Jogada

Fortaleza tem oito atletas pendurados para sequência decisiva na Série A de 2025; veja lista

Equipe volta a campo no sábado, quando enfrenta o Sport

Crisneive Silveira e Fernanda Alves 24 de Setembro de 2025

Jogada

Paulo Baya vibra com adaptação no Ceará e reforça união do grupo: 'confiante e positivo'

Jogador foi titular nos últimos dois jogos da equipe

Crisneive Silveira 24 de Setembro de 2025