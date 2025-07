Clássico-Rei: Histórias de reviravolta do Fortaleza | Jogada do Leão #24

Fortaleza e Ceará se reencontram pela quarta vez em 2025. A partida será na Arena Castelão, às 20h30. Este Clássico-Rei tem um gosto especial, por marcar o retorno do maior clássico do Estado na Série A do Brasileirão. A partida é válida pela 13ª rodada do Brasileirão, quando a competição retorna após a parada para o Super Mundial de Clubes.

O novo episódio do Jogada do Leão, tem apresentação de Fernanda Alves, com a participação de Tom Barros e Alexandre Mota, do Sistema Verdes Mares.

O Jogada do Leão é exibido toda sexta-feira, às 20h34, na TV Diário, e nas manhãs de todos os domingos na programação da Verdinha FM 92.5. Além disso, o torcedor pode acompanhar o episódio pelo YouTube do Jogada e no Spotify.

