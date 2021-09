Chile x Brasil pelas Eliminatórias: confira horário, onde assistir e prováveis escalações

A Seleção Brasileira visita o Chile, nesta quinta-feira (2), em Santiago, pela 9ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, no Catar. A partida será disputada às 22h, no Estádio Monumental, em Santiago, no Chile.

Será a primeira partida da Seleção Brasileira após a derrota para a Argentina na final da Copa América. O compromisso será o primeiro dos três que o time brasileiro ainda terá pela frente neste mês de setembro.

Após o duelo com os chilenos, o Brasil vai encarar a Argentina, no dia 5, na Neo Química Arena, em São Paulo. Por fim, o último adversário desta rodada tripla será o Peru, na Arena Pernambuco, no dia 9. O Brasil lidera as eliminatórias Sul-Americanas com folga. São 6 vitórias em 6 jogos, com 100% de aproveitamento e 18 pontos na tabela.

Desfalcada

Tite não pode contar com nove atletas que atuam na Inglaterra e não foram liberados por seus clubes, além de Matheus Nunes, que deve defender a seleção portuguesa no futuro e dois jogadores do Zenit. O clube russo pediu o retorno do meio-campista Claudinho e do atacante Malcom, que não viajaram para o Chile.



Malcom e Claudinho já não viajam com a delegação da seleção brasileira para Santiago, no Chile. Segundo a CBF, os "jogadores receberam constantes comunicados de seu clube, o Zenit São Petesburgo, obrigando que ambos retornassem nesta quarta-feira à Rússia". A entidade que comanda o futebol brasileiro expressou sua discordância em relação à posição do Zenit e avisou que encaminhou reclamação formal à Fifa.

Mistério

O técnico Tite comandou o último treino da seleção brasileira nesta quarta-feira, véspera do duelo. Em entrevista coletiva, o treinador apenas disse que prefere "segurar" os 11 iniciais especialmente pelas várias mudanças que terá de promover no time titular em razão da impossibilidade de contar com os jogadores que atuam na Inglaterra.

"Eu não quero desconversar. Quero ser sincero, como sempre tem sido a minha relação com vocês. Não vou dar a equipe que deve iniciar. Foram muitos problemas que tivemos. Resolvi segurar escalação, treinar a equipe e estabelecer a estratégia para fazermos um grande jogo amanhã", disse o treinador.

Legenda: O técnico Tite faz mistério quanto a escalação da Seleção Brasileira para o duelo com o Chile Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Tite não pode contar com nove atletas que atuam na Inglaterra e não foram liberados por seus clubes, além de Matheus Nunes, que deve defender a seleção portuguesa no futuro. A ideia é manter a base que atuou na Copa América, mas com alterações importantes, como a provável entrada do campeão olímpico Matheus Cunha no ataque.

O técnico não quis lamentar a ausência dos atletas que jogam no futebol inglês e valorizou a oportunidade que pôde dar a jogadores que não estariam na seleção neste momento não fosse o veto dos clubes ingleses, como Edenílson e Hulk.

"Temos um grupo de 40, 50 atletas, que monitoramos constantemente. Porque são atletas de alto nível, com qualidade técnica, que estão suficientemente habilitados para vir à seleção e apresentar o seu melhor futebol. Fomentamos a competição leal. Quando melhor for o desempenho o outro atleta vai ter que elevar esse padrão. Essa é a nossa ideia", explicou o treinador, que afirmou que os jogadores dos clubes ingleses "queriam estar aqui".

Ficha Técnica

Chile

Bravo; Isla, Medel, Maripán (Paulo Díaz) e Medel; Erick Pulgar, Aránguiz e Vidal; Eduardo Vargas, Meneses e Iván Morales.

Técnico: Martín Lasarte

Brasil

Weverton; Daniel Alves, Marquinhos, Militão e Guilherme Arana; Casemiro, Gerson, Lucas Paquetá; Neymar, Hulk e Gabigol.

Técnico: Tite

Arbitragem

Diego Haro - PER, auxiliares: Jonny Bossio e Jesus Sanchez (ambos do Peru)

Horário: 22 horas

Transmissão: TV Verdes Mares