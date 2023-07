Chay não viaja e Ceará tem desfalques para enfrentar o Juventude; veja relacionados

O meia-atacante Chay, titular na vitória do Ceará sobre o Vila Nova na última rodada da Série B, não viajou com o restante da delegação alvinegra para Caxias do Sul, onde o Vovô encara o Juventude no próximo domingo (23), às 15h30, pela 19ª rodada da Série B.

Não há ainda confirmação de qual a razão para a ausência de Chay na relação. Na partida contra o Vila Nova, na última quarta-feira (19), o jogador foi substituído aos 16 minutos do segundo tempo e saiu do gramado mancando.

Além de Chay, não viajaram o goleiro Richard, o lateral-direito Michel Macêdo, os zagueiros Léo Santos e Sidnei, o lateral-esquerdo Danilo Barcelos, os volantes Willian Maranhão e Zé Ricardo e os atacantes Erick e Cléber.

Por outro lado, o grupo embarcou com algumas novidades, como o goleiro Bruno Ferreira, que retorna após cumprir suspensão por três cartões amarelos, o volante João Vitor (Sub-20) e o atacante Erick Pulga.

VEJA A LISTA DE RELACIONADOS

GOLEIROS : Bruno Ferreira e André Luiz

: Bruno Ferreira e André Luiz ZAGUEIROS : Gabriel Lacerda, Luiz Otávio, Tiago Pagnussat e David Ricardo

: Gabriel Lacerda, Luiz Otávio, Tiago Pagnussat e David Ricardo LATERAIS : Orejuela, Warley, William Formiga e Paulo Victor

: Orejuela, Warley, William Formiga e Paulo Victor MEIO-CAMPISTAS : Caíque Gonçalves, Richardson, Guilherme Castilho, Jean Carlos, Pedro Lucas e João Vitor

: Caíque Gonçalves, Richardson, Guilherme Castilho, Jean Carlos, Pedro Lucas e João Vitor ATACANTES: Janderson, Bissoli, Pedrinho, Nicolas, Hygor Cléber e Erick Pulga

Juventude e Ceará entram em campo neste domingo (23), às 15h30 de Brasília, no Estádio Alfredo Jaconi, para disputar a 19ª rodada da Série B do Brasileirão 2023. O Ju é o nono colocado, com 27 pontos, enquanto o Vozão ocupa a oitava posição, com 28 pontos.